Perdió dos hijas jóvenes por Covid, quedo con dos nietos a cargo y sin trabajo

La triste situación ocurrió hace pocos días en la ciudad de Concordia, donde en un lapso de una semana fallece Marina Güida de 29 años y luego su hermana Aldana Güida de 21 años; las dos jóvenes estudiantes de biología y madres de menores. Actualmente la madre de estas dos víctimas de Covid, también internada por la misma enfermedad y el padre José Güida, esperando hoy el alta médica, describe la penosa realidad que le toca atravesar.

En medio de un clima cargado de angustia y dolor José Güida, se expresó; “estos son momentos muy difíciles, porque después de perder a dos hijas, uno no sabe para dónde agarrar”, expreso.

Y enseguida acotó “ahora me quedaron dos de sus hijos y para colmo sin trabajo, ya que termino la temporada de guardavidas, pero yo ya no estoy para hacer esa tarea porque soy una persona de 59 años y por eso que estamos pidiendo que nos jubilen-añadiendo- somos 11 los guardavidas que estamos esperando que el municipio firme por nuestra jubilación”.

Luego, agrego que su señora está internada, también por Covid, en el hospital Masvernat, “y a mi posiblemente hoy me den el alta, así que le pido Dios que me deje a mi señora para poder criar juntos a mis nietitos”.

“Hace tres años que no me llaman de la fruta, así que sobrevivimos con mi señora haciendo empanadas y otras comidas, ya que al IFI no lo pude cobrar porque figuro que soy empleado municipal”.

Además, José Güida recordó que hace dos años se comenzó con el trámite para obtener la jubilación, “está todo hecho, solo falta la firma del intendente de Concordia para que la caja de jubilaciones nos acepte, por eso les pido que se pongan la mano en el corazón, porque mi situación es muy mala”, aseguró.

Finalmente, manifestó que, salvo alguna tarea específica, como la albañilería, “yo puedo trabajar donde me ofrezcan y a los jóvenes les digo que al Covid no dejen de darle importancia y piensen que nada les va a ocurrir, yo perdí dos hijas y por eso les digo que se cuiden”, expreso llorando. 7paginas