Se conmemoraron los 26 años del «NO» a la privatización de Salto Grande

Se trato de un acto con representantes de la Mesa Sindical, la Delegación Argentina, intendentes y legisladores de la región, dónde descubrieron una placa recordatorio de los eventos de 1995.

En la sede de la Delegación Argentina se llevó a cabo un acto conmemorativo donde las autoridades homenajearon la gesta y destacaron el valor estratégico de Salto Grande para la Región, en simultáneo que resaltaron los desafíos que aún quedan por delante.

Cabe recordar que el 14 de mayo de 1995, en el marco de una ola privatizadora, los vecinos de la región de Salto Grande en conjunto con los sectores sindicales y políticos se manifestaron en contra de la privatización del ente binacional a través de un plebiscito que concluyó con más del 90% de los votos en contra de las medidas que pretendían dejar en manos de empresarios a la Complejo Hidroeléctrico.

“Salto Grande es un patrimonio de la región. Este proceso del año 1995 en el que había una intención de privatización, movilizó a todos los habitantes de la región, a la comunidad sin distinciones políticas, y sin dudas fue un movimiento muy importante que reafirmó que la región defiende lo que es suyo”, expresó el Presidente de la Delegación Argentina, Luis Benedetto. En el acto conmemorativo, estuvieron presentes además de las autoridades de la Delegación Argentina, los intendentes, Alfredo Francolini y Ricardo Bravo, de las ciudades de Concordia y Federación, respectivamente, el Secretario General del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, Sergio Benitez y legisladores provinciales y locales.

“Son 26 años del no rotundo que expresó la región frente a la privatización mediante un plebiscito que se llevó el 90% de los votos a favor para que siga siendo un ente nacional. Había que defender los intereses de la región y por eso nos sumamos a ese no rotundo que llevaron adelante los sindicatos en 1995”, manifestó Francolini, mientras que Bravo remarcó su acompañamiento al Ingeniero Benedetto en «un día histórico para Salto Grande» y ratificó que: “Desde Federación defendemos este patrimonio que tanta importancia tiene para la región, no solo en el aspecto energético, sino en materia de desarrollo”.

En tanto, Benítez señaló la importancia de transmitir historia de Salto Grande a las nuevas generaciones y este hecho de gran significancia para la región. “Fue la primera consulta popular luego de la reforma de la constitución de 1994. Debemos conocer la historia de Salto Grande para tener memoria por si vuelve un movimiento privatizador y saber cómo las fuerzas vivas de la región defendieron Salto Grande que es una herramienta de crecimiento para Entre Ríos”, sostuvo el dirigente sindical.