COVID: Mucha preocupación por la aceleración de casos positivos de Concordia

Consultado si con esta tendencia está la alternativa de generar algunas maniobras locales, el funcionario expresó: “Nosotros seguimos adheridos al decreto provincial, de cualquier manera se pueden tomar algunas medidas en función de lo local, que sean más estrictas a lo que hoy está en el decreto. El intendente no quiere tomar medidas, pero necesitamos que nos sigamos cuidando. Se tiene que usar el barbijo, lamentablemente en los barrios, en la periferia de la ciudad no se ve su uso y eso es fundamental para que el virus no se propague”. También desde el ámbito municipal desalentaron al desarrollo de las reuniones sociales.

“Hay muchas reuniones sociales, donde es muy propenso a que el virus se expanda y eso se ve reflejado en los números”, dijo. Por último, el funcionario remarcó que “la toma de decisiones son precisas y tienen que ver con la parte económica, con la educación. La evaluación es día a día y a partir de ahí se pueden tomar o no medidas”.

Por su parte, la jefa del área de epidemiología del hospital Masvernat, Fabiana Leiva, precisó la preocupación ante el ingreso al nosocomio de pacientes menores de 40 años con falta de aire. “Se incrementan los casos de gente que llega con cuadros severos, neumonías muy severas, falta de aire, necesidad de aporte de oxígeno. Nos preocupa mucho, no solo por nuestra ciudad sino que por toda nuestra zona del área programática”, expresó.