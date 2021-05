INSPECCIONES: “No importa quién sea el que incumpla los Decretos, si hay una falta se hace acta y clausura”

»Acá no hay ninguna cuestión política ni gremial en el medio, sólo la preocupación cuando se pone en riesgo la salud del conjunto de la población”.

Tessani aclaró que “la denuncia fue realizada por vecinos a la Policía, quien nos informó del hecho y juntos acudimos al lugar”.

Los inspectores constataron la presencia de más de 20 personas en una única reunión, “que es algo que no está permitido”, dijo Tessani, “los Decretos son claros”. Y agregó que “al momento de llegar la inspección se retiraron rápidamente alrededor de 10 personas del lugar”.

“Así como labramos actas cuando detectamos reuniones sociales en casas de familia, también labramos un acta en este caso. ‘‘La ley es igual para todos y en todos los casos actuamos de la misma manera”, enfatizó.

“Acá no tiene nada que ver la cuestión gremial, política, u otra cosa. Nuestro trabajo es accionar cuando se incumplen los Decretos y así lo hacemos. No importa quién sea el que lo esté incumpliendo. Nosotros no nos manejamos por cuestiones políticas o gremiales. Hay una emergencia sanitaria y realizamos controles permanentemente”, subrayó. (El Heraldo).