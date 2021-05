Falleció una conocida mujer en La Bianca y hay un desesperado pedido de sus familiares

La comunidad de Fátima en La Bianca, despide hoy una gran catequista

Esta madrugada falleció Fabiana, una mujer muy conocida como catequista en Nuestra Señora de Fátima, y muy querida por todos los vecinos en el barrio La Bianca. Luego de varias hora de haber perdido la vida, su cuerpo permanecía dentro del departamento, porque según sus familiares, no había protocolo para ese servicio. La mujer era la madre de un vocalista de una banda de rock local.

Muchos se van a enterar por este medio que falleció mi hermana en La Bianca a las 4 de la madrugada, comienza diciendo el audio que Verónica Zambon.

Ella estaba aislada en su departamento, junto al resto de su familia por Covid, así que desde esa hora que estoy hablando con todo el mundo para que alguien retire el cuerpo, llame al 107 y a la policía; estoy yendo para todos lados, así que es una vergüenza, nunca pensé llegar a esto, por eso necesito que alguien nos ayude para ver como se puede retirar el cuerpo,fue el desesperado mensaje de la mujer.

Seguidamente, “Vero” Zambon, comenta que dentro del departamento se encuentran; su sobrinos y su cuñado, “según lo que me dijeron, es la primera vez que en Concordia una persona fallece dentro de su casa, así que es una vergüenza que la policía no pueda hacer nada porque no tengan el protocolo; esto le corresponde a salud y tampoco pueden hacer nada porque no saben como ir a retirar un cuerpo”.

Esto recién está empezando por eso que van a tener que prestar más atención a todo, mi hermana era obesa tenia hipertensión y era diabética, por eso que también estamos tratando de comunicarnos con Olga Vega, que era la persona que estaba siguiendo de cerca este caso, pero lamentablemente nadie sabe cómo comunicarse con ella; la llamo y no contesta; necesito ayuda, yo ando desde las 4 de la mañana y nadie nos da respuesta, ahora necesito que se sepa porque los gobernantes son una verg… nadie sabe nada, si total ellos después con la plata se van a otros lados, necesito sacar el cuerpo de mi hermanao.

Finalmente, a las 9:30 horas, Verónica Zambon informó que había arribado el médico forense, pero es una vergüenza que haya venido con ropa no adecuada para estos casos.