CUANDO UN JUEZ NO GARANTIZA JUSTICIA, LA SOCIEDAD ESTA EN PELIGRO

Editorial, por el Periodista Mario Yrigoy

Un Juez es la persona que tiene autoridad para juzgar y sentenciar y es responsable de la aplicación de las leyes. Justamente, el Juez, es la máxima autoridad de un tribunal de justicia cuya principal función es precisamente ésta, la de administrar justicia en caso que se presente ante él una situación controvertida entre dos personas, por ejemplo, que requiera de la decisión ecuánime y objetiva del Juez, pero cuando el Juez actúa y falla con una tendencia a favorecer a una de las partes, no está aplicando la ley, no está impartiendo justicia, está actuando con evidente parcialidad, y lo que es peor, con una animosidad en contra de una de las partes que solamente espera que el Juez actúe y administre un fallo ajustado a derecho atendiendo las evidencias y pruebas que oportunamente se le presentaron.

Este es el caso del Dr. Ricardo Larocca, a cargo del Juzgado de Familia de San Salvador. Este magistrado está muy cuestionado por la comunidad de esa localidad justamente por los fallos ante denuncias por violencia de género y violencia de familia entre otras cosas que, en más de una oportunidad, según la gente, emitió resoluciones con una clara tendencia a favorecer a los denunciados.

Personalmente me tocó cubrir marchas en San Salvador donde los vecinos se movilizaron en reclamo de justicia y por los fallos de Larocca. Como profesional de la comunicación social, soy testigo del derrotero de madres y sus familias golpeando puertas buscando que la balanza de los dos platos no tenga preferencias al inclinarse. Pude entrevistar a esta gente que solamente pide que un magistrado imparta lo que tiene que hacer, pero sin animosidad contra nadie, solamente exigen justicia, la justicia que Larocca, a mi entender, parece no administrar en San Salvador.

El Juez Larocca volvió emitir un fallo donde pone de manifiesto que no existirían impedimentos para un régimen de vinculación, despreciando los certificados de un reconocido médico pediatra y de otros profesionales de Concordia, quienes atienden a un niño de corta edad, por las secuelas que padece por la violencia de su progenitor contra la madre cuando esta estaba embarazada de mellizos. Cabe acotar que luego de nacer, uno de los hermanitos (una nena) falleció por las secuelas de tanta violencia que padeció su madre durante el embarazo. Existen certificados médicos que demuestran fehacientemente que los hermanitos nacieron con severos problemas de salud por la agresividad física y verbal ejercida por el progenitor, la misma persona que hoy reclama ante el Juez Larocca, una vinculación aduciendo que padece problemas psicológicos y depresión por no poder ver a su hijo.

Colegas de San Salvador me manifestaron en varias oportunidades que vieron al progenitor que reclama vinculación, andar por las calles de esa localidad, desalineado y con falta de aseo, pero nadie se lo cree. Resulta que quien hoy reclama la vinculación es ese padre violento, quien estaría actuando como depresivo por recomendaciones de su defensa, al solo efecto de lograr su objetivo que es la vinculación para hostigar a la familia materna. Pero eso no es todo, misteriosamente el Juez Ricardo Larocca, como Juez de Familia, parece creerse el teatro montado por el padre del niño, un hombre que tiene denuncias en el ámbito Penal y que la Fiscal, Dra. María Clara Mondragón, habría desestimado y lo habría cajoneado, en el cual se evidenciaba que el progenitor golpeaba salvajemente a la madre de los mellizos antes de nacer. Los niños (la nena fallecida en junio del 2019, por las secuelas de la violencia ejercida por el progenitor) tienen Certificado Nacional de Discapacidad avalado por Juntas Médicas Nacionales.

Los integrantes del Equipo Técnico del Juzgado de Familia de San Salvador (la Psicóloga Yanina Cracco, la Psiquiatra Claudia Bordagaray, el Médico Forense Cristian Norman Wilson y la Defensora de Menores de San Salvador Betiana Ceparo, a mi entender, son responsables de un capricho judicial que provoca daños, que no se ajusta a derecho y que demuestra una notable inclinación de la justicia para con una de las partes, en este caso la balanza cayó nuevamente para el lado de un hombre violento. Estos profesionales que le negaron al perito de parte de la familia materna, el resultado psiquiátrico al que habría sido sometido el progenitor, me surge una pregunta: ¿le hicieron el peritaje al padre?, y si se lo hicieron ¿por qué no lo mostraron, por qué le negaron los protocolos psiquiátricos?, será que no era favorable al progenitor y por eso lo escondieron, ¿será que el resultado psiquiátrico habría evidenciado que el progenitor es un hombre violento y agresivo, capaz de cualquier cosa?

Creo que estos profesionales se desentienden que el nene también cuenta con Certificado Nacional de Discapacidad, donde consta que su discapacidad es producto a la violencia de género sufrida por la madre cuando estaba embarazada.

El Juez de Familia Ricardo Larocca solo ordena vinculación sin considerar a los médicos del niño, en su momento de dos niños. El magistrado se desentiende que la madre tiene que escarbar bajo las piedras para conseguir dinero y solventar gastos en abogados y peritos para defender a su hijo. Tanto el Juez Larocca como los profesionales integrantes del Equipo Técnico del Juzgado, no contemplan que la familia materna necesita ese dinero para atender la salud del niño varias veces por semana en distintos tratamientos porque tiene severos problemas de salud producto de la violencia ejercida por su progenitor. «Este mismo hombre que en varias oportunidades hostigó y amenazó a la madre que le sacaría los hijos (hoy uno solo) para hacerlo desaparecer», expresó una fuente.

Sorpresivamente el Juez Larocca, en su cuestionable resolución desde todo punto de vista, le advierte a su madre, con la que pareciere tener una manifiesta animosidad, que obvia cualquier audiencia que solicite ante él en este descabellado fallo que no se ajusta a derecho ni mucho menos imparte los que este magistrado debiera garantizar “JUSTICIA”.