Caravana de comerciantes en vehículos, se manifestaron contra el cierre de negocios en nuestra ciudad

En diálogo con cronistas de El Sol, propietarios de comercios expresaron su disconformidad porque consideraron que los afecta económicamente. “La idea que tenemos es que nos dejen trabajar más allá de que sea solamente a puertas cerradas, yo tengo un comercio en la peatonal -dijo Federico- acá hay gente de la peatonal, de Las Palmeritas, de calle Las Heras, todos tienen comercios en las distintas calles de nuestra ciudad y la preocupación nuestra es que tenemos muchísimas deudas, muchas moratorias, empleados que tienen que cobrar y ya no tenemos más margen para volver a cerrar las puertas”, aclaró.

Del mismo modo Federico agregó que: “se entiende lo que es este reclamo, de alguna manera hay que frenar esto”, dijo y agregó “de alguna manera están las vacunas y hay que aplicarlas. Nosotros solamente queremos trabajar y consideramos que el punto está en las fiestas clandestinas y en las reuniones familiares, en esos lugares está el peligro”, aseguró y dijo que “más allá de que todos estamos preocupados y en mi caso tengo un familiar con problemas por el Covid, consideramos que no está en cortar el trabajo de la gente donde tenemos que poner el punto”, remató.

«SENTIMOS QUE NOS TOMAN EL PELO»

Por su parte Gabriel, peluquero que tiene su negocio en el microcentro, expresó ante El Sol que: “como comerciante estoy acá apoyando a los comerciantes porque yo también soy comerciante y yo necesito trabajar para poder mantener a mi familia”, y rezongó que “siento que hacen mucha diferencia con algunos comercios porque fíjense que los comercios de créditos, no entiendo por que ellos pueden estar abiertos y yo no. Yo estoy con una persona cortándole el pelo y las casas de cambio cuando la gente entra a pagar son varias personas en la cola o adentro del negocio, pudiéndolo hacer por Home Bank. Entonces no hay derecho de que este tipo de negocios puedan estar abiertos”, y agregó que “también los negocios de artículos de pesca pueden abrir sus puertas, la verdad es que no entiendo y eso es inentendible y sentimos como que nos toman el pelo”, dijo ofuscado.

Finalmente, Gabriel reclamó: “queremos igualdad para todos, que la ley sea pareja para todos”. Al referirse a la marcha, el comerciante reconoció que “la verdad es que fue multitudinaria. Sabemos que a Concordia le cuesta manifestarse, pero hoy salió mucha gente y esperamos que la del martes o miércoles también sea multitudinaria”, exclamó el peluquero, adelantando una nueva caravana de protesta.