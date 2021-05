Dijo Francolini: «Hay que cesar con la circulación de la población»

El mandatario local aseguró: “creo que en el fin de semana ayudaron las medidas y un poco el clima también, la verdad es que todo estuvo más calmo que otros fines de semana pero -dijo- lo importante es que todos tomemos conciencia de que tenemos más contagios porque realmente para nosotros los datos de este fin de semana siguen siendo los mismos que durante la semana porque los contagios se mantuvieron y realmente para nosotros necesitamos que esto no se siga aumentando por la capacidad que tenemos en el hospital, y aparte por la salud de la población”, dijo y recordó que “ya hemos lamentado varias víctimas fatales, varias víctimas jóvenes y también mucha cantidad de contagios muy graves que tenemos. Por eso pedimos de que necesitamos cesar la circulación de la población, más allá de que a algunos no lo entienda, más allá de que algunos estén pasando por diferentes situaciones económicas”.

SE APLICARON 3200 DOSIS

Respecto de la continuidad de la inoculación en Concordia, Francolini puntualizó que: “nos encontramos ahora vacunando a 3200 personas y lo importante es eso, vacunar a la mayor cantidad de personas, pero más allá de la vacunación, tenemos que ser preventivos en la vida”. Dijo.

“TODOS TENEMOS DERECHO A PROTESTAR”

En relación a la movilización de los comerciantes que este domingo realizaron una caravana por las calles de nuestra ciudad, en la que además anunciaron otra movilización para el martes o miércoles de esta semana, el intendente aclaró que: “es lógico que todos tenemos derecho a protestar, todos tenemos derecho a opinar, es entendible, como yo no lo voy a entender”, especificó que “aunque no hubiera medidas restrictivas en el orden nacional, yo creo que la gente tiene que entender de que acá está pasando una situación real, y nos guste o no nos guste, de alguna manera tenemos que hacerlo”, afirmó.

Francolini reconoció además que: “yo siempre venía manifestando que íbamos a llegar a un caso extremo si no nos cuidábamos o no nos manteníamos, bueno, estas son las consecuencias de lo que estaba pasando”, opinó y agregó que “hemos tenido 280 casos, 260, 240 en los últimos días, pero lo peor de todo es la cifra de los que han fallecido en estos últimos días”, y reconoció que “en este fin de semana ayudaron las medidas y otro poco el clima”.