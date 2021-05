SE APLICARON UNAS 3000 DOSIS DE LA VACUNA SPUTNIK “V” EN NUESTRA CIUDAD

Con gran ritmo continúan tal cual estaba previsto para este lunes fresco, pero a pleno sol, la vacunación contra el Covid en Concordia. Se aplicaron 3000 dosis de la vacuna rusa en el Centro de Convenciones. En tanto que para este miércoles está previsto que se aplique la segunda dosis de la vacuna Sinopharm.

Sobre el desarrollo de la inoculación, la Dra. Fabiana Leiva, titular del área de Epidemiología del Hospital Delicia Concepción Masvernat, señaló ante cronistas de El Sol que: “hoy se está vacunando a personas mayores de 60 años que no hayan sido vacunadas previamente y también se está vacunando a personas menores de 60 años, o sea, de 59 a 18 que tengan algunas de las enfermedades de riesgo que está estipulado por el Ministerio de Salud de la Nación”, aclaró.

Respecto de una publicación que circuló a través de las redes sociales, en la que invitaban a todo público en general menores de 59 hasta 18 años, la profesional de la salud aclaró que: “si es así, de 59 a 18, es así”, no obstante, aclaró que “es únicamente para personas con factores de riesgo que se hayan inscriptos en la página oficial y que hayan sido convocados”, afirmó.

Consultada por El Sol, si se estaría vacunando a personas que no tendrían ningún tipo de antecedentes de salud, Leiva fue tajante al responder: “en realidad eso no, en realidad nosotros estamos solicitando los certificados correspondientes y ustedes pueden comprobar, y por otro lado la inscripción a la página es una declaración jurada y eso implica que la persona corre con un riesgo legal de que está manifestando lo que realmente es”, aunque reconoció que “ahora si hay algún tipo de estafa desde el punto de vista de que una persona asegure que tiene una patología y después no la tiene, eso ya corre por cuenta de cada uno. Nosotros exigimos acá el certificado y demás, pero si hubo algún caso así, seguramente sería por mala intención de la persona que viene y requiere que se le aplique la vacuna”, dijo.

Finalmente, la doctora Leiva se refirió a la vacunación de hoy, en este sentido dijo que: “se está aplicando la primera dosis de Sputnik V a las personas que ya comenté previamente, hoy preparamos para aplicar 300 dosis y todas van a ser aplicadas en el día de hoy. En tanto que el día miércoles -dijo- se van a aplicar 1600 segundas dosis de la vacuna Sinopharm”, concluyó.