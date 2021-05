El recorrido recién iba por su primer giro. “Venía en la primera vuelta con un pasajero que había cargado en Cambá Paso”, comenzó narrando Ortiz, desde su domicilio en donde se recupera de la herida de bala que afortunadamente no tocó ninguna arteria principal.Las primeras horas del feriado transcurrían si mayores novedades, hasta que al llegar a las inmediaciones de Avenida Illia (Ex Ruta 4) y calle Vera Peñaloza, zona del barrio Sarmiento, donde aminora la velocidad por un muchacho que le hace seña. Es ahí cuando “desde una especie de arboleda” irrumpen dos delincuentes “que me gritaban: pará, pará o te tiro”.

Pero David decidió acelerar y los delincuentes comenzaron a intentar golpearlo a través de la cortina plástica protectora con las que cuentan las unidades. “En un momento pude empujarlo a uno de ellos y lo hice como caer”, a la par que “yo seguía acelerando el colectivo”.

Fue en ese marco, “cuando uno se desestabiliza, el otro me tiró y me pegó en la pierna derecha, donde tengo entrada y salida de bala”. Tal como informara este medio, el proyectil siguió su trayectoria y terminó impactando en la pantorrilla de la pierna izquierda.

El colectivero admite que “la bala me podría haber pegado en cualquier lado”, ya que en el forcejeo “me apuntaban en la cabeza y en distintas partes del cuerpo”, concluyendo en que “se nota que nos les importa nada”, a la hora de atacarlo.

A pesar de la herida, “yo desestabilicé a uno que cayó del colectivo”, mientras que “el otro se tiró”.

Luego de eso, “el pasajero que venía arriba del colectivo me dijo que siguiera para la Comisaría”, por lo que se dirigió hasta la seccional 7° de Policía, desde donde pidieron una ambulancia del 107, para trasladarlo primeramente al Hospital Heras y después al Masvernat.