San Salvador también reclamo en las calles por las restricciones del gobierno

Dos convocatorias. Poca gente. Una caravana que confluyó en una concentración frente a la plaza. Nadie quiso hablar más allá de los organizadores. Así pasó la marcha del 25 M en San Salvador. (Imágenes MERCURIO NOTICIAS)

Para las 16:00 en la esquina de Urquiza y avenida Malarin, de San Salvador, estaba convocada la marcha en apoyo a los comerciantes y en reclamo de las nuevas restricciones impuestas por el gobierno.



En los primeros minutos no se observó mucho movimiento. Por parte de Despertar San Salvador hubo menos de diez personas. No obstante, luego confluyó una caravana que había sido convocada por whatsapp -la que acusaron de política-, la que se sumó a esa esquina y allí varias decenas de personas pudieron manifestarse con banderas argentinas.



Fueron pocos. Pudieron haber sido más, sobre todo del sector comercial, pero muchos decidieron trabajar a pesar del feriado. Otros quizás no tengan compromiso por su propia fuente de trabajo, y más de uno debe tener miedo, por eso no ocuparon el micrófono que estaba abierto para hacer uso de la palabra. Es que después, les cae Inspección, Bromatología, etc, comentaron por lo bajo.

De hecho, Inspección de Tránsito merodeaba la zona céntrica, mientras compradores de baterías de otra localidad con altoparlantes circulaban por la ciudad. ¿Eran esenciales? El jefe de Inspección se estacionó frente a la combi del sonidista y lo amenazó con hacerle un acta por estar estacionado sobre la plazoleta. «Te bajas o te hago un acta», le dijo de forma muy altanera, supo MERCURIO NOTICIAS. El trabajador de sonido solo estacionó de la misma manera que lo hacen cuando hay actos oficiales, festivales organizados por el municipio, donde hasta cortan calles. Ahí no hay problemas a la hora de las infracciones. Luego, llegó la caravana y varios estacionaron en cualquier lado. ¿Habrán tomado nota de las chapa patentes?

De cerca, también la concentración era seguida por dos policías de civiles que estaban en la esquina de Urquiza y Malarin, tomando nota, fotos y video de todo lo que pasaba, realizando un trabajo de Inteligencia encargado por el jefe departamental a cargo.



Como se mencionaba, nadie quiso usar el micrófono, por miedo, quizás. Solo lo hicieron Fabián Peralta en nombre de los gimnasios, y luego, el presidente del Centro Económico local, Juan Medina.



Anteriormente, se entonaron las estrofas del Himno nacional argentino y se solicitó barbijo y distancia social para que «luego no nos critiquen».

Tras la palabra de los oradores, se desconcentraron.