SE SUMARON MÁS COMERCIANTES A UNA NUEVA PROTESTA CONTRA LAS MEDIDAS SANITARIAS EN CONCORDIA

Este martes en horas de la tarde, nuevamente los comerciantes de nuestra ciudad, esta vez con otros comerciantes de otros ramos que también se vieron afectados por las medidas, realizaron una ruidosa protesta en pleno centro, fue en Mitre y Urquiza, en la esquina de la plaza principal de Concordia. Cabe destacar que en un momento los comerciantes cortaron momentáneamente el tránsito vehicular en el lugar de concentración para cantar el himno y los automovilistas detuvieron la marcha de sus vehículos en señal de respeto.

Esta vez se sumaron comerciantes de otros ramos que también se vieron alcanzados por las medidas sanitarias establecidas hasta el 30 de mayo. Es el caso de los propietarios de gimnasio de nuestra ciudad. “La verdad es que no entendemos -dijo Fernando- el año pasado cerró más de la mitad de los gimnasios en Concordia, ahora nos van a fundir a los pocos que quedamos”, rezongó y reprochó que: “entendemos las recomendaciones de los gobernante, pero ellos se deberían poner por un momento en nuestro cuero para que vean los malabares que hacemos para darle de comer a nuestros hijo, o pagamos las cuentas o comemos”, dijo y reflexionó: “para ellos (por los gobernantes) es fácil, toman medidas y si no las respetas te cae la policía o caen los inspectores y te labran actas con multas que te endeudan de por vida. Para ellos es fácil porque tienen un sueldo asegurado a fin de mes. Lamentablemente nosotros vivimos el día a día”, aclaró Fernando.

Vale recordar que el Intendente Alfredo Francolini había manifestado ante cronistas de El Sol que: “es lógico que todos tenemos derecho a protestar, todos tenemos derecho a opinar, es entendible, como yo no lo voy a entender”, especificó que “aunque no hubiera medidas restrictivas en el orden nacional, yo creo que la gente tiene que entender de que acá está pasando una situación real, y nos guste o no nos guste, de alguna manera tenemos que hacerlo”, había manifestado oportunamente el mandatario.