COMERCIANTES VOLVIERON A RECLAMAR QUE LOS DEJEN TRABAJAR A PUERTAS ABIERTAS

Alrededor de las 11 de la mañana de hoy, un centenar de comerciantes se concentraron en la plaza 25 de Mayo, frente al edificio ubicado en la intersección de Peatonal Mitre y Pellegrini, donde funcionan varias oficinas del municipio local, para manifestar su reclamo por las medidas sanitarias que les impide trabajar a puertas abiertas. Insistieron nuevamente en que se están fundiendo, y a viva voz gritaron: “así no podemos seguir, necesitamos trabajar”.

En este sentido, Sonia Mondolo, como propietaria de un comercio ubicado en la zona céntrica, expresó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “lo que nosotros estamos pidiendo es poder trabajar normalmente con las puertas abierta, sin controles porque ya no se puede más, ya no se aguanta porque la situación es muy crítica para nosotros los comerciantes y así no podemos estar”.

Del mismo modo la comerciante puntualizó que: “nosotros tenemos que pagar un motón de cosas. Hoy nos obligan a trabajar con ventas online y eso está demostrado que no están funcionando, la gente misma no tiene dinero en efectivo. Sabemos la situación, tratamos de estar cuidándonos entre todos porque es grave la situación en Concordia, es grave para todos esto del Covid, lo entendemos, pero queremos aclarar que necesitamos seguir trabajando con las puertas abiertas de nuestros negocios”, insistió.

Sonia agregó más adelante que: “hoy las autoridades pretenden que los comerciantes atendamos y hagamos nuestras ventas en la puerta, eso es imposible porque el comerciante tiene que mostrar, la gente tiene que mirar lo que va a comprar, la gente se tiene que probar una ropa que se va a comprar”, y aclaró que “nosotros en ese sentido tomamos todos los recaudos correspondientes, no queremos contagiar ni que nos contagien, queremos estar lo más seguro posible pero así no se puede trabajar, así es imposible porque las ventas tienen que ser al público”, insistió.

“Hoy vinimos hasta las puertas de donde está el despacho del intendente Francolini, vinimos para ver si alguien nos atendía, alguien que diera la cara, pero no salió nadie. Yo sé que está complicado en todo el país, pero nosotros no tenemos la culpa y aparte está peligrando nuestra fuente de trabajo y ya no se aguanta más”, advirtió Mondolo, al tiempo que agregó: “Francolini es comerciante y puede entendernos, yo creo que cualquier persona normal tendría que entender esta situación, somos comerciantes y necesitamos trabajar”, insistió Sonia Mondolo.