Covid-19: Denuncian que en un sanatorio hay una sala no habilitada y varios trabajadores contagiados

Trabajadores de un sanatorio privado de nuestra ciudad, se comunicaron con cronistas de El Sol-Tele5 para denunciar que están realizando tareas con pacientes Covid positivo en una sala que, según ellos, no está habilitada y que carece de una ventilación adecuada. Además, denunciaron que ya son varios los trabajadores que se contagiaron el virus en ese lugar.

“Soy trabajadora de terapia de un sanatorio local, trabajo en una sala que todavía no está habilitada para atender pacientes con coronavirus ya que no tiene filtros, es un circuito cerrado y no tiene nada que nos ventile a nosotros que es lo que necesitamos para trabajar con máximo riesgo a nosotros los laburantes”, señaló una enfermera del nosocomio privado, a quien se preserva el nombre a su pedido.

SE ENFERMÓ DE COVID19 EN EL SANATORIO

En ese mismo tono, la trabajadora de Salud dijo que: “en este momento a mí me dio Covid positivo teniendo las vacunas puestas, porque había una paciente que la habían entrado en cama N°1 y que luego la trasladaron a la “supuesta sala de aislamiento” que en realidad le faltan los filtros, mínimamente le falta un extractor que nos prometieron, esa sala se está ventilando con un aire acondicionado que hagamos de cuenta que nos pasea el coronavirus por nuestras narices y lamentablemente nos estamos contagiando todos”, y recordó que “a la sala la dividieron en dos con un vidrio, en la sala que pegada ingresó un chico con Test-PCR negativo, estamos hablando de dos semanas atrás. El pibe entró con un cuadro de cetoacidosis diabética, posteriormente el chico dijo que le dolían las piernas, se le hizo un diclofenac y se le avisó al médico y luego nos enteramos que lo habían hisopado en la habitación continua a la sala con Covid, salió positivo el chico”, contó a Diario El Sol-Tele5 la enfermera, y agregó que “el chico había entrado con un PCR negativo y eso pasó porque la sala ya está infectada con el Covid”, aseguró.

Del mismo modo la enfermera señaló que: “hace un rato me llegaron mensajes que dos compañeros más, se contagiaron porque siguen recibiendo pacientes contagiados con el Covid, aun no estando la sala apta para trabajar”, dijo y advirtió que “yo no tengo ningún problema, como ya hablé con la supervisora hace dos semanas, de trabajar con pacientes Covid pero que nos pongan la sala adecuada y con protección para nosotros”, y lamentaron que “un médico del sanatorio a los gritos nos obligó a trabajar en ese lugar. Mínimamente -dijo- a nosotros nos tienen que cuidar porque somos los enfermeros, nosotros estamos las 8 horas con los pacientes, pero necesitamos los filtros o un extractor mínimamente para sentirnos tranquilos”, expresaron y reconocieron que “por estas horas las autoridades mandaron a colocar el extractor.

“La verdad -reconoció la enfermera- es que nos estamos contagiando los enfermeros y no sabemos dónde denunciar, no sabemos a dónde reclamar para que alguien se ocupe y que haya una inspección y vea la atrocidad que están haciendo con nosotros los trabajadores”, expresó la trabajadora de Salud.