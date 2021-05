El Hospital San José de Federación está colapsado, con dificultades de oxígeno y sin poder trasladar pacientes al hospital de referencia

Esta segunda ola de la pandemia de Covid19 venía anticipando que cuando llegaran a la región las nuevas cepas generadas por el coronavirus con mayor contagio y más letales entraríamos en un colapso sanitario de impredecibles consecuencias para la salud pública. Hoy, esos pronósticos se han vuelto una incontrastable realidad y basta mirar lo que sucede en el hospital de Federación para sacar una “radiografía” de una situación que los negacionistas no quieren ver y que causa pavor, no estamos en el final de la película y vamos viendo que el “The End” no será de esas películas en que siempre ganan los buenos y los malos fenecen.