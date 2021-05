Chocobar no irá preso, le dieron 2 años de prisión en suspenso

Con este fallo, no irá preso. “Le agradezco a la gente que está acá conmigo”, dijo el oficial de la bonaerense al salir de los tribunales. “Se equivocaron y fallaron en contra de las pruebas de la causa”, evaluó el abogado Fernando Soto. El 10 de agosto se conocerán los fundamentos. El defensor estimó que el saldo del fallo fue negativo: “Tengo la sensación de que la justicia es para algunos”, afirmó, y comparó el accionar de Chocobar con las causas de corrupción que tardan años en llegar a juicio.

La audiencia comenzó a las 10 de la mañana con las últimas palabras del efectivo antes del veredicto. Ante el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, ubicado en avenida Comodoro Py 2002, Chocobar afirmó: “Cumplí con mi deber y espero que Dios los ilumine”.“Para la seguridad argentina, este fallo es triste”, dijo Patricia Bullrich que esperó fuera de la audiencia. La titular del PRO defendió a Chocobar: “El policía actuó en cumplimiento de su deber”.El veredicto se conoció este viernes por la tarde. Los jueces también condenaron J.P.R., el cómplice de Kukoc en el ataque al turista Fran Joe Wolek, atrapado días después del hecho, a nueve años de prisión por el delito de tentativa de homicidio criminis causa y tentativa de robo. En el momento del hecho el ladrón era menor, por eso este juicio fue llevado a cabo por un tribunal de menores y fue privado.

La condena a Chocobar no dejó conforme a la querella, que había considerado que el policía cometió un homicidio agravado con abuso de funciones de policía, es decir, que había cometido una “ejecución extrajudicial” y que merecía la pena de prisión perpetua. Y tampoco a la defensa del agente, que había pedido la absolución por considerar que actuó el “legítima defensa”.

El Tribunal consideró que Chocobar no tuvo intención de matar a Kukoc y que los hechos se dieron como los interpretaron la fiscal de juicio Susana Pernas en su alegato y su colega de instrucción, Marcelo Martínez Burgos, y que habían sido ratificados por la Cámara del Crimen porteña.

“Lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar, que eso está prohibido y es delictivo. La condena impide que Chocobar siga siendo policía, y que porte un arma, para lo cual evidentemente no estaba capacitado. Eso es una garantía y un mensaje importante para toda la sociedad. Ningún policía que mata a tiros por la espalda a una persona que huye está justificado, nadie que haga eso cumple con su deber, sino exactamente lo contrario. Y es importante decir que todo policía sabe bien esto y aclarar que la enorme mayoría de las y los policías respeta la ley en el cumplimiento cotidiano de sus tareas. En este caso no se juzgó a ‘la Policía’, sino a un funcionario concreto que abusó de su función y privó arbitrariamente de la vida a una persona. No hay que confundir las cosas”, dijo Pablo Rovatti, titular del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación y representante de la querella, en nombre de la madre de Kukoc.