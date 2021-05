MUCHAS PERSONAS SE VOLVIERON SIN SER VACUNADAS

En la por momentos lluviosa mañana de este viernes, se pudieron ver largas colas de gente y más de diez cuadras de automóviles en las afueras del vacunatorio ubicado en el Centro de Convenciones de Nuestra ciudad. Ni los fuertes chaparrones rompieron la fila de gente que esperaba ansiosa ser inoculada pero no fueron pocos los que debieron retirarse del lugar sin recibir la dosis porque, según las autoridades del Comité Operativo de Emergencia Sanitaria (COES), no se les aplicó la primera dosis porque no presentaron el certificado médico.

“Hoy se está vacunando a las personas mayores de 60 años”, dijo ante cronistas de este medio , la doctora Susana Calvo, coordinadora Departamental de Salud. “Estas personas -aclaró la médica- no deben presentar nada especial, solamente con el documento de identidad en mano”, y sostuvo que las personas de 18 a 59 años de los diferentes grupos de riesgo, también son vacunadas hoy”, destacando que “estas personas (grupos de riesgo) deben presentar el Certificado Médico, es algo que al momento de inscribirse online se especificaba en el formulario, la importancia de contar con el certificado que avale la patología declarada”, aclaró.

EL QUE NO TENGA EL CERTIFICADO, NO SERÁ VACUNADO

Por su parte, el Dr. doctor Mauro García, señaló que: “las personas no tenga el certificado médico, no será vacunados”, no obstante aclaró que “esto no es una decisión local, son las directivas del Plan Rector de Vacunación a nivel nacional”, dijo y agregó: “se han dado casos en que algunas personas se inscribieron en forma online y quizás en forma involuntaria cometieron un error al momento de anotarse, entonces el sistema los registró con factor de riesgo pero naturalmente que carecen del certificado médico correspondiente donde conste la condición o patología que declaró al momento de inscribirse, en este caso no será vacunado”, recalcó el médico, y concluyó insistiendo en que “todas las personas de 18 a 59 años con factor de riesgo, al momento de recibir su primera dosis de la vacuna, deben presentar en forma obligatoria su certificado médico”.

FACTORES DE RIESGO A TENER EN CUENTA: