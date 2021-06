GIMNASIOS, NATATORIOS, INSTRUCTORES Y CANCHAS DE FÚTBOL 5 SE MOVILIZARON HASTA LA MUNICIPALIDAD

Propietarios y empleados de gimnasios, de canchas de fútbol 5, de natatorios e instructores de actividades físicas, marcharon en la mañana de este lunes, aproximadamente a las 11 hs, desde la plaza Urquiza hasta la municipalidad reclamando por la flexibilización de sus actividades.

En este sentido, la profesora Daniela Coppini comentó ante cronistas de este medio que: “hoy nos juntamos los referentes de gimnasios, escuelas de danza, natatorios y canchas de fútbol 5, frente a la Municipalidad de nuestra ciudad para reclamar por nuestro derecho a trabajar”, y agregó que “nosotros estamos acá en reclamo, no solo de nuestros intereses financieros, sino que estamos seguros de que lo que tenemos para ofrecerle a la comunidad es prevención y que los fundamentos científicos nos avalan”, acotó.

Del mismo modo la profesora aclaró que: “son muchos los beneficios que trae la actividad física frente al contagio de coronavirus y es determinante en su prevención, por eso, consideramos que es realmente injusto que nuestro sector haya sido seleccionado a dedo dentro de la actividad comercial para no continuar, porque no queremos estar acá, queremos estar trabajando”, enfatizó y destacó que “hasta el momento hemos hecho varios pedidos al respecto, principalmente el de ser considerados como un servicio esencial, dado a la relevancia que supone el desarrollo de su actividad al momento de prevenir los contagios ante la falta de vacunas, es muy importante”.

“SE NOS ESTÁ YENDO GENTE TODOS LOS DÍAS”

En referencia al reclamos de estos sectores que quieren ser habilitados para poder trabajar, el intendente Alfredo Francolini sostuvo que: “hay gente molesta, que no entiende la situación que estamos pasando, se nos está yendo gente todos los días y que las medidas buscan frenar esta segunda ola”, advirtió y dijo: “esto es algo que no elegimos”, y reiteró que “hay gente que se nos está yendo todos los días y queremos frenar eso porque la gravedad de esta segunda ola no respeta alguna edad determinada como en otro momento”, espetó el intendente.