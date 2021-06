Bajó un 40% la venta de carne vacuna en Concordia y la gente cambió el asado por otros cortes como el puchero y aguja

Según el relevamiento que hace mes a mes el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, durante el mes pasado el promedio del precio de la carne es de $630,03. Ese valor es 3,4% más alto que en marzo y 65,3% más que en abril de 2020. Este medio entrevistó al propietario de una conocida carnicería ubicada en zona de Presidente Illia esquina Brown, quien reconoció que la venta de carne vacuna cayó un 40%. No obstante, aclaró por ahora no se nota faltante de cortes. Y agregó que el precio del pollo se mantiene estable.

En este sentido, Antonio Pupo, como propietario de una carnicería local dijo ante cronistas de este medio que “el asado es un corte tradicional desde siempre pero ahora es todo lo contrario. Ahora se queda el asado y se vende todo lo que es corte de olla como el puchero, aguja, el osobuco, el caracú, la falda, esos cortes ahora no nos están alcanzando porque son los más accesibles al precio porque en estos últimos días los precios de todos los cortes han sufrido una modificación por la escasez”, aclaró.

Respecto de la comercialización del pollo, el carnicero destacó que: “en cuanto al pollo, el precio se mantiene bastante estable, a veces subía pero a la semana bajaba el precio porque es bastante inestable, aunque -dijo el comerciante- nunca tuvo el precio del pollo tanta repercusión como lo tiene la carne ahora”, y aclaró que “lo que más se vende del pollo es la pata muslo y el filete, esos cortes han tenido un crecimiento muy importante en las ventas pero no se han modificado en el precio”, acotó.

Ante la consulta si había escasez en algunos cortes de carne vacuna, Pupo señaló que “acá nosotros todavía no sentimos la faltante porque algunos productores chicos nos siguen abasteciendo. Nosotros compramos la hacienda en pie y la llevamos al frigorífico, somos matarifes”, no obstante dijo que “algunos productores que se adhirieron al paro no nos vendieron, pero otros productores más chicos que tenían necesidad de ventas, ellos sí nos están vendiendo”, aclaro y agregó “con el tema del paro hay muchos que se adhirieron, así que no creo que algunos productores estén especulando y por eso no están vendiendo, es porque se adhirieron al paro”, insistió.

Por último, el carnicero volvió a insistir en que: “las ventas de los cortes de carne vacuna cayeron notablemente”, y arriesgó diciendo que “nosotros acá estamos vendiendo un 40% menos de carne vacuna pero tratamos de mantenernos porque hace muchos años que estamos acá en el barrio y nos vamos manteniendo como podemos”, reconoció.