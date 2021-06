Se activaron las burbujas en la cárcel de Concordia por casos de covid positivo

Sin visitas y sin acercamiento, los casi cuatrocientos internos de la sobrepoblada cárcel pública con el virus adentro, no escaparán por más medidas de aislamiento que pongan al contagio.

El Prefecto Rubén Gómez, Director de la Unidad Penal N°3, “Teniente Coronel José Boglich”, explicó ante cronistas de este medio que: “tenemos dos personas con covid positivo, uno de ellos está internado en el hospital Felipe Heras y el otro está aislado en un lugar que ya teníamos preparados desde el año pasado en la UP3”, y acotó: “las dos son personas de mediana edad. Las dos personas son internos de acá de la ciudad de Concordia”, confirmó.

Respecto de la forma en que se habrían contagiado los internos, el funcionario de la penitenciaría local dijo que: “las hipótesis son muchas, pero yo creo que puede haber ingresado algo en encomienda calculo yo porque nosotros extremamos todas las medidas. En un año no tuvimos ningún caso, desde marzo del año pasado que fue el inicio de la pandemia”, aclarando que “jamás bajamos la guardia porque se restringe el tránsito y el otro tema es que desde la semana pasada se cortó la visita, obviamente por el decreto. Las vistas lo hacían detrás de una mampara que pusimos para dividir al interno de la visita”, aunque reconoció que “era una lucha constante para que no rompieran la mampara y para que no se tocaran”, aseguró.

Del mismo modo Gómez señaló que: “esto comenzó el jueves de la semana pasada cuando tuvimos unos casos de gripe y el sábado un interno empezó con fiebre, con problemas de gripe, se lo internó y bueno, definitivamente supimos que le dio positivo. Los internos estaban en pabellones donde podían estar alojados por sus derechos, y los pabellones donde estaban ellos están aislados en burbujas porque los consideramos contacto estrecho y entonces no sale ni entra nadie”.

Más adelante el funcionario puntualizó: “los internos estaban en pabellones colectivos, si bien están divididos por celdas, al espacio lo comparten todos en el recreo. Nosotros trabajamos como que ya estamos con el problema en sí, en emergencia. Vamos a esperar que pasen los días y que sea lo mejor, los internos tienen que estar unos días porque se toman las 48hs anteriores y después si no revisten gravedad, se los sigue evaluando, son 14 días”, opinó.

Afortunadamente -dijo Gómez- a los pabellones no los tengo contaminados, el resto de la unidad no presentan síntomas. Lo que tengo que evitar es que el virus se esparza”, y recordó: “desde que empezó la pandemia es la primera vez y se dio más que nada por todo lo que estamos pasando en nuestra ciudad. Si bien estábamos preparados, no escapamos a la realidad que vive la ciudad”, reconoció”.

Finalmente, Gómez detalló que: “las burbujas se trabajan por pabellones, tenemos 14 pabellones y cada pabellón se maneja solo. Hoy en la unidad tenemos 380 personas y a los dos casos los tratamos como la gravedad en la emergencia que debemos tener y la importancia que le damos es total y estamos trabajando para eso”, insistió.