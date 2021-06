DECESOS NO INFORMADOS: Confirman más muertes por Covid-19 en el hospital de Concordia y no figuran en los reportes de la Provincia

Un audio compartido infinidad de veces por centenares de concordienses indica la preocupación de un médico de emergencias que trabaja en el hospital Masvernat sobre la realidad en cuanto a la cantidad de decesos que se vienen produciendo en el hospital de referencia de una amplia zona de Entre Ríos.

Esta realidad, que el galeno establece en “diez muertos por día”, puede ser un número aproximado no alejado a la realidad pues, en la investigación que está realizando Diario El Sol-Tele5, se han consultado a las empresas de servicios fúnebres, quienes informaron que están realizando entre “uno y cuatro servicios por día”, una cuenta simple sería multiplicar ese número por la cantidad de funerarias y tendríamos un número aproximado al real.

Pero el emergentólogo va más allá de señalar esa triste realidad, establece con claridad cómo se está trabajando en la pandemia, con la cantidad de pacientes que se amontonan en la guardia, con las pocas camas existentes, con los que están con respirador y con dos ambulancias esperando para ingresar pacientes que necesitan ser intubados.

Una situación a la que no escapan la mayor parte de los hospital y centros privados que atienden enfermos de Covid-19 y que revela también el gran esfuerzo que realizan los profesionales de la salud, enfrentados a una situación nunca vista y que obliga a trabajar cansado para dar una respuesta a los que concurren al hospital, muchos de los cuales no van a poder ser atendidos como se merecen porque no hay infraestructura suficiente para hacerlo y por el estrés y cansancio de los médicos y enfermeras que viven el minuto a minuto en condiciones de cansancio extremo.

El médico no procura denunciar una situación, sino alertar a “ustedes que salen mucho” para que se “guarden por 15 días” tratando de advertir cómo está trabajando desde su puesto de control y acción del hospital público.

Debemos agradecer su buena intención, aunque su propósito no haya sido que su conversación tome estado público, la rápida multiplicación del mensaje, amerita que lo reproduzcamos, como una contribución a que su pedido: “guárdense por 15 días” pueda ser escuchado porque es -hoy por hoy- la única medida preventiva (aparte de la vacuna) que puede ser puesta en práctica para evitar el contagio.