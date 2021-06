Las tragedias del Covid: Joven dio a luz y a los ocho días falleció

Se conoció que una joven concordiense, Ivana Pelandino, falleció ocho días después de dar a luz a su beba por cesárea. Días atrás también fallecieron por covid-19 un chico de 26 años y su madre.

Momentos de congoja e incertidumbre se viven en la ciudad de Concordia a causa del incremento de casos de covid-19.

Su pareja, Mauro Lizio, la despidió con unas sentidas palabras: “Amor de mi vida.. compañera de vida.. tan buena.. tan dulce.. tan hermosa.. tan fuerte.. cómo deseabas tener a nuestra hija pero no a este costo, tanto que pasaste, tanto que buscaste y lo lograste, pero decime cómo hago mi amor decime cómo sigo, cómo llegar los sábados con tus rosquitas preferidas, cómo salir a dar vueltas sin vos, cómo ir a algún lado si vos siempre estabas conmigo, cómo mi amor cómo hago”.

“Me dejaste el tesoro y te llevaste el barco, cómo hago con nuestra chulita, qué hago con la mía, qué hago con estas dos gatas que rescataste del techo, qué hago con la Juancha que criaste a jeringa y seguías con pan.. qué hago con la casa que compramos juntos y con tanto sacrificio la estamos pagando que hago mi amor.. todo en esta casa te identifica, luchadora, pintora albañil, plomero, eras todo.. no puedo seguir sin vos dame muchas fuerzas.. mi corazón va a ser siempre tuyo.. porque vos mi amor porque vos y no yo.. no te mereces esto no.. esas vacaciones juntos que tantos disfrutábamos.. Te amo por siempre.! Nos hicimos muy felices voy a seguir por Giulia sino me iría con vos.. yo sé que vos hubieras echo lo mismo.. Te amo”, expresó.