MUCHAS MADRES EN SAN SALVADOR CUESTIONAN A LAROCCA, SUFREN UNA JUSTICIA MACHISTA

Aparentemente el juez de familia de San Salvador, el Dr. Ricardo Larocca, desconoce que justamente un juez debe velar por tener todas las herramientas necesarias a la hora de tomar una decisión, herramientas como informes socioambientales, psicológicos, no solamente los realizados por los peritos del Poder Judicial, si no también pueden ser pruebas aportadas por los profesionales que atienden al menor hace años en terapias particulares.

El juez debe hacerse de todas las herramientas y no guiarse por el testimonio de quien exige una vinculación, ya que lo que puede haber escuchado o visto una persona, obviamente está dentro del parámetro de lo que ese individuo cree que está bien o está mal, la estructura que tiene una persona al momento de manifestar una situación que vio, hace que no sea objetivo.

Es evidente que el juez concordiense Larocca, no fue objetivo al fallar en una resolución que no se atiene ni en lo más minino al sentido común. Además este juez se basó en el informe del equipo técnico, equipo que está bajo sus ordenes y sugerencias acordes para elaborar el expediente y en consecuencia dictar el fallo que más le conviene.

La sociedad de San Salvador le reclama justicia y sentido común a este juez que solamente apeló a un fallo rebuscado escarbando vericuetos jurídicos y sostenido por dudosas apreciaciones de profesionales como la psicóloga y otros que jamás hicieron notar en ningún informe que el niño es discapacitado (la criatura posee un certificado de discapacidad otorgado por un organismo nacional) y ante todo estos antecedentes, el juez resolvió otorgarle la vinculación a un padre que reclama por su hijo. Ese mismo padre, del cual está probado por documentación pertinente que demuestran que golpeaba salvajemente a su esposa cuando estaba embarazada y a raíz de la violencia ejercida por este individuo que hoy reclama justicia, se vio nuevamente beneficiado por un fallo disparatado, visto así desde el sentido común. Un fallo que se aferró a lo que dice la fría letra de la ley y de los convenios internacionales sobre temas de familia y niñez, pero este padre que reclama vinculación, no le dio jamás un momento de justicias a su esposa cuando la trompeaba hasta cuando ella se tiraba al piso para atajarse de la golpiza. Esta madre tuvo mellizos discapacitados, uno de ellos, una nena, falleció al año por las severas secuelas que presentaba producto de los golpes que recibió su madre cuando ellos estaban en la panza. El varoncito, hoy de corta edad, padece una visible discapacidad diagnosticada por profesionales de la salud.

Hoy ese padre, poco hombre, pero muy violento, que cerraba sus puños con fuerza y sin piedad trompeba a la madre del niño que hoy reclama, exige una vinculación que le fue otorgada por un juez amigote, ese mismo juez que es duramente cuestionado en San Salvador donde los vecinos realizaron marchas pidiendo justamente lo que parece que este juez no dicta “justicia”. La justicia se imparte ateniéndose a derecho, ateniéndose a las pruebas de las partes involucradas y no desechando y despreciando pruebas contundentes de una de las partes, la más sufrida, la que sintió la dureza de los puñetazos en la cara. Y justamente el responsable de tanta violencia, hoy reclama por su hijo, el que sobrevivió al infierno. Su hermanita no corrió la misma suerte.

Pero lo más insólito del fallo del juez, es que amenazó a la madre que si no entrega al niño la va a imputar ¿imputar, más violencia todavía?. Además le advirtió al abogado defensor de la madre que de ninguna manera va a aceptar ninguna apelación. De esta forma unilateral al expediente lo hace el juez y fue de manera unilateral porque despreció pruebas contundentes presentada por la defensa de la madre y, no solamente eso, cuando el perito de parte le exigió al equipo técnico del juzgado de San Salvador, las pericias psiquiátricas del progenitor, nunca fueron entregadas y, obviamente, no consta en el expediente. (Mario Yrigoy Periodista)