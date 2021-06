Ya está en vigencia la tarjeta SUBE en Concordia y en unos meses será la única forma de viajar en colectivo

A partir de su definitiva implementación en unos meses, aquellas empresas de transporte que no estén en condiciones de utilizarla como única posibilidad de traslado en colectivo, no percibirán el subsidio nacional.

En este sentido, Fernando Rougier comentó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “desde el lunes se puede adquirir la tarjeta en todos los negocios donde actualmente funciona el sistema de estacionamiento medido”, no obstante, aclaró que “una vez adquirida la tarjeta, la misma debe ser registrada de manera online en la web argentina.gob.ar/SUBE para poder acceder a los beneficios de la misma”.

Del mismo modo el funcionario resaltó que: “la tarjeta ya está en vigencia y ya hay un importe considerable por las cargas que se están realizando en Concordia”, asimismo destacó: “calculamos que en 4 meses la tarjeta SUBE va a ser la única posibilidad de utilizar el transporte público porque por ahora se está utilizando los dos sistemas, es decir: se puede pagar con efectivo el corte de boleto o de lo contrario utilizar la tarjeta porque ya entró en vigencia”.

Finalmente, el funcionario advirtió que “al sistema de la tarjeta SUBE ya la implementaron todas las empresas, pero -recalcó- aquellas que por alguna razón no se adecúen y no la estén utilizando para el tiempo estipulado como única alternativa de viajar, esas empresas no percibirán el subsidio nacional”, espetó.