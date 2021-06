EMPRESARIOS TURISTICOS PROPONEN POSTERGAR LAS VACACIONES EN ENTRE RÍOS

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo reconocieron que la actividad atraviesa una situación desesperante, de cara a las vacaciones de invierno próximas. Sostuvieron que la falta de previsibilidad que tiene la gente para planificar un viaje, “lo recomendable sería postergar vacaciones» porque «adelantar el receso sería terminal para ellos», advirtieron.

En este sentido, el concordiense Leonardo Schey, como titular de la cámara turística, expresó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “nosotros tenemos dos proyectos, con lo cual en uno decimos que se podría aplazarlas hasta septiembre, cuando estaría un poco más aceptable el clima y también pensamos que si el ritmo de vacunación continúa en este nivel, gran parte de la población estará vacunada”, opinó y reconoció que “esto permitiría no perder la temporada, ya que venimos buscando la vuelta para sostenernos en lo que queda de esta pandemia”, dijo.

Del mismo modo el dirigente turístico local aclaró que: “la otra propuesta sería escalonar las provincias para que no haya gran movimiento en una sola fecha”, no obstante, Schey reconoció que “estas iniciativas les serán enviadas a las autoridades provinciales para ver si podemos lograr que no se pierda la temporada de invierno y aprovecharla de la mejor manera”, advirtió.