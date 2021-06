LOS VACUNADOS CON ASTRAZENCA EN CONCORDIA NO PRESENTARON NINGUNA REACCIÓN ADVERSA

Se sabe que, en algunas partes del mundo, no es el caso de nuestro país ni de Concordia, se produjeron fallecimientos tras inocularse con la vacuna AstraZeneca. Los casos registrados son un número muy pequeño de las decenas de millones de personas que recibieron el fármaco.

En nuestro país y en nuestra ciudad se ha vacunado a una gran cantidad de personas de distintas edades y afortunadamente no se registró ni un solo caso de reacciones adversas por haber recibido la vacuna.

Cronistas de El Sol-Tele5 consultaron a la Dra. Fabiana Leiva, titular del área de Epidemiologia del Hospital Delicia Concepción Masvernat, quien expresó que: “todas las vacunas que están actualmente en el mercado, están en la fase 3 de investigación, o sea -dijo- que hay algunos efectos adversos que todavía se están estudiando”, no obstante aclaró que: “en el caso particular de la AztraZeneca, es una vacuna que ha demostrado que en algunos casos, son tres o cuatro casos en el mundo, produce una trombosis que puede provocar hasta la muerte del paciente. Pero esos casos no tienen nada que ver con la vacuna, en todo caso es una predisposición previa de las personas a padecer trombosi”, aclaró.

Del mismo modo la profesional de la salud agregó que: “la verdad es que se ha estudiado, se ha visto pero no se relacionó directamente con la vacuna, por eso se puede continuar con la vacunación tal cual está programada”, dijo y sostuvo que: “el trombo es un coagulo que se desprende y que va por el torrente sanguíneo y puede impactar en el corazón, en el cerebro, en los pulmones, depende donde y de acuerdo a eso son los síntomas que puede presentar un paciente. Se cree que es una predisposición propia de las personas y que seguramente por algún excipiente que tenga esta vacuna (AztraZeneca) desencadena esa reacción”, opinó.

Por último la médica recordó que: “en nuestra ciudad se vacunaron a muchas personas con esa vacuna, este miércoles seguiremos y el jueves vamos a seguir vacunando con AztraZeneca”, y aclaró nuevamente que “nosotros no tuvimos ningún problema. En Argentina no tuvimos afortunadamente ningún problema con esta vacuna”, insistió la Dra. Leuva.

¿QUÉ ES UNA TROMBOSIS?

La trombosis venosa profunda se produce cuando se forma un coágulo de sangre (trombo) en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas. La trombosis venosa profunda puede causar dolor o hinchazón de piernas, pero también puede ocurrir sin síntomas.

Puedes desarrollar una trombosis venosa profunda si tienes ciertas enfermedades que afectan la forma en que coagula la sangre. Un coágulo sanguíneo de las piernas también puede ocurrir si no te mueves durante mucho tiempo, por ejemplo, después de una cirugía o un accidente, cuando viajas grandes distancias o cuando estás en reposo en cama.

La trombosis venosa profunda puede ser muy grave porque los coágulos sanguíneos que se producen en las venas pueden soltarse y desplazarse a través del torrente sanguíneo y atascarse en los pulmones y, de este modo, bloquear el flujo de sangre (embolia pulmonar). Sin embargo, la embolia pulmonar puede ocurrir sin evidencia de trombosis venosa profunda.

Cuando la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar ocurren juntas, se denomina tromboembolismo venoso.