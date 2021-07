LA ESPOSA Y LA HERMANA DEL REMISERO ASESINADO SE REUNIERON CON LOS FISCALES DE LA CAUSA

Familiares, amigos y trabajadores del volente de Gustavo Cordero, el remisero que fue asesinado en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, en las primeras horas del sábado, realizaron una marcha en exigiendo justicia y más seguridad para los trabajadores que, con canticos, pancartas y bocinazos, se concentraron primeramente en las puertas mismas de los tribunales locales donde, familiares de Cordera pudieron dialogar con el fiscal que entiende la causa, el Dr. Martín Núñez, y luego el reclamo se trasladó hasta la jefatura de policía donde, Giménez y Velázquez, dos compañeros de trabajo de Cordero, mantuvieron una charla en el despacho del propio jefe de policía para reclamar algunos puntos tendientes a mejorar la seguridad de los trabajadores del volante.

“Fuimos recibidas por el fiscal Martín Núñez, quien nos manifestó que todavía no tienen ningún detenido”, expresó Belén, hermana del remisero asesinado, ante cronistas de El Sol-Tele5. La hermana subió a la oficina del fiscal, acompañada por Mariana Inés Barrios, la esposa del Cordero. “Hay un sospechoso y se está tratando de establecer su identidad, eso nos dijo Núñez, quien estaba junto a otro fiscal. Ellos nos explicaron todo”, contó Belén, quien aprovechó la oportunidad para manifestar: “estamos muy agradecidas por la movilización de hoy, a todos los que se hicieron presentes, sobre todo -dijo- por mi cuñada y mis sobrinos, que se quedaron sin su padre”, lamentó la joven, al tiempo que pidió encarecidamente que: “todo aquel que pueda tener algún dato al respecto del homicidio de mi hermano, que se acerque a la fiscalía o que se contacten con alguien de la familiar, le pedimos que no tengan miedo, que se presenten porque esto le puede pasar a cualquiera, la muerte no distingue clases sociales y en Concordia está cada vez peor la delincuencia”, reconoció.