EL ESTAFADOR DE LA VIRULANA ESTA VEZ HIZO EL CUENTO DEL TÍO EN BUENOS AIRES

El hombre que, mediante el artilugio de que había encontrado un pedazo de metal en una hamburguesa que había comprado en una pescadería ubicada en Alvear y Avellaneda en nuestra ciudad, hace algunos años atrás, volvió a intentar la misma estrategia en una carnicería en Buenos Aires cuando le dijo a la encargada que su nieto había comido una hamburguesa en ese local y se había clavado un trozo de virulana en el paladar. El hombre reclamaba una indemnización para solventar los gastos médicos en los que había incursionado para su nieto, pero grande fue la sorpresa del cuentista cuando llegó la policía y quedó al descubierto su mentira.

Este hombre de unos 60 años, hace algunos años atrás, más precisamente en el año 2018, utilizó la misma estrategia en una conocida pescadería de nuestra ciudad y sobre lo ocurrido aquella vez, Marcelo Benítez, propietario del negocio donde el hombre decía que había comprado, expresó en comunicación telefónica ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “me llamaron de varios medios de Buenos Aires para sacarme al aire porque ese mismo hombre estuvo acá en la pescadería y reclamó que había comprado mercadería y que él había encontrado un pedazo de virulana en una milanesa, el empleado me llamó y cuando yo vine le ordené a mi empleado reintegrarle el importe de dos kilos de milanesas, unos 400 pesos pero a plata de hoy sería mucho más”, recordó.

En ese mismo sentido Benítez recordó que: “cuando vino a Concordia, venía de la zona de Federación y se ve que ya venía jodiendo gente. Ahora se ve que intentó estafar en Núñez con el mismo cuento, pero se ve que no le fue muy bien, es tipo es un psicópata, es un cararrota para hacer lo que hace”, rezongó y agregó que “se ve que ya lo conocían en otros lugares porque lo escracharon en la televisión”, y contó que “me llamaron de todos los canales de Buenos Aires, pero no quise salir, solamente me interesaba hacer una nota con ustedes”, dijo Benítez, en referencia a El Sol-Tele5.