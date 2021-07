VECINOS CORTARON EL ACCESO A OSVALDO MAGNASCO PARA RECLAMAR TERRENOS DEL FERROCARRIL

Vecino de Osvaldo Magnasco se comunicaron con cronistas de este medio

para explicar el motivo por el cual cortaron Vuelta del Obligado, la arteria principal de ingreso a esa localidad. Manifestaron su indignación por lo que están pasando a raíz de la falta de espacio para numerosas personas que se fueron expandiendo como familias y que ya no tienen espacio físico.

Según lo expresado por ellos mismo, ya no tienen lugar donde vivir y necesitan terrenos para poder construir. Exigen que baje algún funcionario para ser escuchados y que el corte no se va a levantar hasta tanto obtengan una respuesta convincente porque “queremos que nos cedan terrenos ferroviarios”, dijeron.

En este sentido, Oscar, haciendo las veces de vocero del vecindario, expresó ante nuestros cronistas que: “lo que está pasando acá es que hubo una toma de terrenos y la gente está organizada porque necesita terrenos y se organizó una toma pacífica el fin de semana, pero después nos retiramos porque se llegó a un arreglo con la policía, pero desde el sector político lo único que se recibió fue un llamado”, contó.

Del mismo modo el vecino comentó que: “acá no llegó nadie, de la municipalidad no vino nadie como pasa siempre en Magnasco, nos cansamos de golpear puertas y la única que nos queda es cortar la calle para que nos den bola. Y lo que pasó es que se cortó Vuelta del Obligado a la altura de la entrada del barrio, estamos como a dos cuadras de la vía, donde está la entrada a Magnasco y está cortada por ese tema porque quedaron en que se iban a comunicar del área de Tierras y Viviendas de la municipalidad, pero no se acercó nadie”, rezongó Oscar.

En ese mismo tono el vecino manifestó que: “este corte está organizado en forma pacífica, los vecinos estamos organizados, es más, los que estamos reclamando somos gente de acá del pueblo, no hay nadie que no sea de acá del barrio”, aclaró y dijo “el problema es que el barrio se va expandiendo, pero adentro de la casa de los mismos vecinos porque en un mismo terreno viven tres familias, viven la abuela, la madre y los nietos. En un mismo terreno viven tres familias, uno detrás del otro”, dijo indignado.

“Vamos a continuar el tiempo que sea necesario con el corte, estamos esperando que baje alguien del municipio -rezongó Oscar- con los únicos que se habla acá es con la policía. Prometieron recibirnos en la municipalidad, ya tenemos un petitorio armado con todos los vecinos, pero nadie nos recibe y por eso el corte va a seguir hasta que baje alguien a escucharnos”, advirtió el vecino.