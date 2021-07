DESESPERADA BÚSQUEDA DE UN VECINO DE VILLA ZORRAQUIN QUE ESTÁ DESAPARECIDO DESDE EL LUNES

José Romero, un reconocido atleta concordiense fue visto por última vez este lunes por la mañana al salir de su casa ubicada en calle Humberto Primo 4645, en Villa Zorraquín. Familiares radicaron la denuncia en la comisaría 5°, que tiene jurisdicción en ese lugar. Según datos aportados por los vecinos a nuestro medio, el hombre de 46 años, padre de 9 hijos y de uno a punto de nacer porque su esposa, Evangelina Gutiérrez, tiene fecha para fines de este mes, salió de su domicilio el lunes a las 7 de la mañana y desde entonces no se sabe mas nada de él.

En diálogo con cronistas de este medio, Nina Salrbioli, vecina del hombre desaparecido, comentó que: “acá no hay ninguna mentira en lo que estoy contando, acá el único responsable es el señor Fernández y la policía de Villa Zorraquín porque se lo llevó una camioneta de la policía hace unos veinte días atrás, para que firmara la renuncia porque a José lo hicieron renunciar en contra de su voluntad por que él trabaja en el complejo termal Vertiente de la Concordia”, afirmó y agregó que “José no quería renunciar porque él le decía a su señora que si no le servía mas al patrón, que lo echaran porque no iba a tirar 20 años de su trabajo así porque si”, la vecina recordó además que “le debían en las termas, las vacaciones desde el año 2016, él las iba sacando de a poco, en estos días José estaba de vacaciones pero igual él iba al trabajo”, contó la mujer.

Nina mencionó además que “José estaba depresivo y tal vez pasaba algo que no le quería decir a su esposa porque ella está a días de tener familia. Esperemos que no haya tomado una drástica determinación”, rogó Nina, al tiempo que confió ante nuestro medio: “el lunes a la tarde la señora fue acá a la comisaría a hacer la denuncia, no se la quisieron tomar pero radicó una exposición y uno de los policías le dijo a Evangelina que ellos lo habían llevado hace 20 días a las termas a firmar la renuncia, entonces nosotros atamos cabo y creemos que todo viene por ahí, por eso lo hacemos único responsable a Edgardo Fernández, por lo que le pueda suceder a José”, advirtió.

Más adelante, Sarbioli dijo: “nos juntamos acá unas 200 personas y estamos dispuestos a salir a recorrer la zona, vamos a recorrer los campos para ver si encontramos algo porque José tiene que aparecer. José jamás se fue así, nunca él se fue sin antes avisarle a su esposa”, afirmó la vecina del hombre que es intensamente buscado.