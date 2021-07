Dictarán un curso gratuito para formar mujeres albañiles

Sobre el proyecto de formación, Antonella Ragone, expresó ante cronistas de EL SOL-Tele5 que «yo soy Maestro Mayor de Obras y este proyecto es muy personal».

Al respecto, continuó expresando que «es un logro personal porque nació desde que me recibí. Uno piensa que, con el título bajo el brazo, todo va a ser más fácil y se consigue trabajo enseguida. Pero nada de esto es así. La realidad es otra y no se me hizo fácil poder conseguir trabajo, aun teniendo mi título en la mano».

En ese mismo tono, la profesional de la construcción expresó que «no hay trabajo para una mujer en este ramo, tampoco hay albañiles mujeres en el mundo de la construcción; en este mundo, las mujeres no están incluidas», lamentó.

Asimismo, adelantó que «desde hace varios años que quiero contar ese machismo del rubro y demostrar que las mujeres podemos. Por eso quiero ofrecer un curso. Me metí en un préstamo para poder comprar los elementos necesarios como herramientas y demás para largar el curso que será sin costo para la gente y voy a poder formar mujeres albañiles en Concordia para que puedan trabajar».

«Quiero lograr un convenio con la UOCRA para poder conseguir que se obligue a las empresas a tomar albañiles mujeres, pero lamentablemente es todo burocracia», lamentó la profesional.

«Quiero hacer extendida la invitación a todas las mujeres, sin importar la edad, para que aprendan el oficio de albañilería y puedan conseguir trabajo».

Sobre el curso, el cual se va a dictar de manera gratuita, Antonella explicó que «se va a dictar en el salón comunitario del barrio Monseñor Rösch, y la capacitación va a ser solamente los días sábados de 15 a 17 horas».