Familiares de Mariela Costen se movilizaron pidiendo justicia

Tal y como había anunciado oportunamente este medio, alrededor de las 10:30 horas de la jornada de este martes partió la marcha de vecinos con el objetivo de pedir justicia por varios casos de asesinato sin resolver o pendientes de elevación de las causas a juicio.

Los manifestantes se trasladaron desde la Plaza Urquiza hasta los tribunales de Concordia. Eran alrededor de 40 personas y eso motivó el reclamo de los organizadores porque consideraron que «la gente de Concordia no acompaña y no se compromete».

En diálogo con cronistas de este medio, Silvia Costen, hermana de Mariela, admitió «estoy muy enojada con la gente de Concordia porque todos tenemos que estar de pie. Esto no nos va a pasar solamente a nosotros, todos estamos expuestos a que nos maten un ser querido y nadie viene a las marchas».

«Nosotros no pedimos que vengan por Mariela. Pedimos que vengan por Gustavo, por Pedro, por Juan, por el que sea, pero los concordienses tenemos que estar de pie porque no puede ser que siga habiendo víctimas en esta ciudad y la gente no se dé cuenta de eso», dijo Silvia indignada.

Acto seguido, la hermana de Mariela expresó: «Es un momento muy doloroso. Para nosotros, el mes de julio es muy triste, ya que es el aniversario del asesinato de mi hermana Mariela y también es el cumpleaños de mi mamá». Con lágrimas en los ojos, Silvia continuó diciendo que «el dolor es muy grande por la falta de las dos y la impunidad es mucha y eso nos indigna que la justicia sea muy lenta y muy mala con los seres queridos que quedan después de la muerte».

«Tenemos que cambiar las leyes. No puede ser que haya tantos asesinatos en estos últimos tiempos. A Mariela la mataron con una alevosía tremenda, le destrozaron la cabeza, la muerte de ella fue fulminante, no es que murió el 23 de julio”, dijo Silvia.

«La verdad que hoy tengo mucho dolor y rabia en el alma. Yo siempre estoy tranquila, siempre estoy bien, pero hoy estoy mal porque es el cumpleaños de mi mamá y ya no está con nosotros, justamente mi madre que siempre nos acompañaba en esta lucha. Todo esto la llevó a la muerte. ¿Cuántas muertes más van a querer los gobernantes y los jueces?», cuestionó la hermana de Mariela Costen.