PERGOLINI CONTRA RIQUELME Y EL CONSEJO DE BOCA

Tras su fuerte descargo en redes, el ex vicepresidente redobló la apuesta en su programa y apuntó contra todos: “Hablar a las 2 de la mañana o hacerte el loquito a los golpes, me parece que es una locura”.

En plena polémica en Brasil, luego de un nuevo escandaloso fallo del VAR y mientras comenzaban a circular los videos de lo que estaba sucediendo en la zona de vestuarios en el Mineirao, Mario Pergolini publicó un fuerte posteo en sus redes sociales apuntando contra la dirigencia de Boca, la Conmebol y la utilización del VAR.

«Váyanse a cargar. Esto es una vergüenza. Y nadie defiende a Boca. Dejaron pasar la anterior y acá está el resultado. Seamos vivos donde hay que serlo, no en la semana por tele chupándole las medias a Conmebol. Una vergüenza. Métanse el VAR en el orto. Vamos Boca. Somos más que esto», apuntó el ex vicepresidente, haciendo alusión a las declaraciones de Jorge Ameal en la semana, en las que aseguró que el Xeneize no presentaría ninguna queja formal por el gol anulado al Pulpo González.

Pero eso no fue todo, porque esta mañana Pergolini fue por más en su programa y volvió a pegarle con fuerza a la dirigencia, al Consejo del Fútbol de Boca y particularmente a Juan Román Riquelme: «Lo que pasó es una barbaridad. Aunque no fuese una campaña, es tan obvio que da vergüenza. Da para sospechas».

«Pero también tiene que ver un poco con las conductas… Si la vez pasada nadie se quejó, todos calladitos por miedo a Conmebol y le chuparon las medias, obvio que después pasa lo que pasa», aseguró en su programa de radio en Vorterix.

Además, en la misma línea, aseguró: «Después no podés salir a hacerte el patovica, a golpear gente, más siendo empleado del club, no podés salir a pegar. Aunque sea algo que a todos les hubiera gustado hacer. Yo cuento esto ahora y me quejo ahora porque cuando estuve ahí también me quejé. A mi Conmebol me puso una multa de 35 mil dólares por putearlos y decir que era medio un tongo su VAR».

«Después los dirigentes te dicen que te calles, que nos van a cagar, preferible seguir charlando. Y es lo que hacen todos. Pero ahí están las consecuencias cuando uno no salta. Después hablar a las 2 de la mañana o hacerte el loquito a los golpes, me parece que es una locura. Hay que charlar las cosas cuando hay que hacerlo», expresó, apuntando contra las fuertes declaraciones de Riquelme desde Buenos Aires y contra la reacción de Raúl Cascini en el estadio en pleno escándalo.

Y cerró: «Es una barbaridad porque esto es falta de justicia y es complicado jugar al fútbol sin reglas».