Concejal propone requisito de estar vacunado para ingresar a lugares públicos

En diálogo con cronistas de este medio, el concejal Del’Ollio, presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, reveló: «Comenté la propuesta sabiendo que, en la reunión anterior del EMCONTUR, había sido uno de los temas planteados por los representantes de termas y demás, aunque quizás con otra perspectiva», explicó.

El edil señaló además que su planteo es «más amplio, ya que estaban los representantes de todo el sector privado que trabaja con el turismo en la ciudad». Ahondando en el tema, Del’Ollio explicó que «quería ver qué perspectiva, qué opinión tenían para así poder instalar un debate y charlarlo».

Respecto a la propuesta, el edil explicó que «tiene dos aristas». Una, «es nada más ni nada menos que seguir reactivando la economía del país que sufrió con la pandemia». Y, la otra, es «seguir cuidando a la población. En las estadísticas están claros los porcentajes de inmunidad que está generando la vacuna», destacó.

«A propósito de este tema, y de la aceptación o no del requisito en Concordia, me animo a decir que para la mayoría de la gente, para el ciudadano que mueve un poco la economía, es un argumento a favor para poder ampliar los aforos, las autorizaciones y las restricciones que sufrimos el año pasado y lo que venimos sufriendo durante este año», opinó el concejal. Asimismo, redobló la apuesta expresando que «estimo que el debate va a ser positivo en todos los aspectos. En este momento no estamos en condiciones para hacer aglomeraciones, pero sí podemos aspirar, presentando los carnets de vacunación, a que haya más aforo en los restaurantes, los museos y demás lugares», expresó.

En cuanto a la constatación de las personas inoculadas, Del’Ollio opinó que «sería conveniente crear un dispositivo electrónico, algo similar a la aplicación Mi Argentina”, en donde figuran las personas que manifestaron su voluntad para ser donantes de órganos y médula», dijo y volvió a insistir en que «la idea es instalar el debate en el arco político y en sector privado también para ver qué se propone, y de esta manera, cuando lleguen los marcos legales a nivel provincial y nacional, tener un debate ya acabado y no demorar más en eso», concluyó.