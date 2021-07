Cantan a la gorra en el centro de la ciudad, pero se quejan porque los obligan a ser monotributistas

Ambos recorren el centro de nuestra ciudad con un amplificador de sonido que utilizan para reproducir una pista musical y Silvana se dedica a cantar canciones con un amplio repertorio, con una entonación que obliga al transeúnte a detenerse a escucharla y, en la mayoría de los casos, a colaborar con unas monedas, ya que la pareja lo hace ‘a la gorra’. Sin embargo, la pareja expresó que desde “la municipalidad no los dejan trabajar”.

En diálogo con cronistas de este medio, Silvana y Fabián contaron que “nosotros cantamos a la gorra en el centro de Concordia; a veces estamos en la peatonal y otras veces nos ponemos en la plaza 25 de Mayo. Pero, lamentablemente, la municipalidad no nos deja trabajar”.

“La gente está recontenta con nosotros que venimos a cantar al centro. La gente no nos denunció ni nada, pero se ve que hay una funcionaria que le molesta que cantemos y nos mandó a decir con un municipal que tenemos que inscribirnos como monotributistas”, se quejó Silvana.

“Lamentablemente, esta mujer no nos deja trabajar. Nosotros nos ganamos la vida así, cantando. Nosotros cantamos en los hogares de gente mayor porque les gustamos a los directores. Pero parece que en la calle no podemos cantar porque nos quieren cobrar para poder hacerlo y no se dan cuenta que nosotros cantamos a la gorra. Es la gente la que nos da una monedita y nosotros vivimos de eso”, aclaró la mujer.