Chicos traviesos aterrorizan un barrio a pedradas y los padres miran para otro lado

La vecina, muy indignada, manifestó que la policía ya está en conocimiento respecto al asunto, pero que nadie hace nada porque cuando llega al lugar un móvil, los chicos se esconden y los padres jamás dan la cara.

En diálogo con cronistas de este medio, contó el tormento que tienen que vivir cuando comienza la lluvia de cascotes. “Yo los llamo “vecinitos” porque no son ningunos nenes, viven tirando piedras acá en el barrio y como yo vivo en la esquina me tienen cansada tirando piedras y rompiéndome los vidrios de mi casa. Yo me quejé con los padres, pero ellos no hacen dada y estos nenitos ya nos tienen cansados a todos los vecinos”.

“Cada vez que los vecinos llamamos a la policía, la policía viene, pero los guachos se esconden y la policía no puede hacer nada porque ya no hay nadie”, se quejó la vecina.

“Este es el barrio Fátima II, yo con mi familia vivimos en calle María López 285. Con los padres de estos chicos no se puede hablar, el otro día mi nietito salió a comprar leche y lo agarraron a pedradas y lo lastimaron en la cabeza y esto no puede ser, alguien tiene que hacer algo porque, de lo contrario, esto va a terminar mal. Va a terminar con alguien lastimado mal por eso nosotros queremos que las autoridades vengan y hagan algo antes de que la cosa termine mal porque ya estamos cansados de estos chicos que tiran piedra para todos lados acá en el barrio”, insistió la indignada mujer.