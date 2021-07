TRABAJADORA DE UN EMPAQUE CITRÍCOLA LE RECLAMA AL GREMIO QUE SE HAGA CARGO DE SU SALUD

Una trabajadora de la fruta que desempeña tareas en un conocido empaque de nuestra zona, pidió que nuestras páginas le hicieran una nota para poder denunciar públicamente al gremio que la representa porque, según ella, aportó siempre y de manera puntual y cuando tuvo un grave problema de salud, tuvo que pagar de su bolsillo y encima, dijo “el titular del gremio de la fruta me suspendió por 90 días”.

Silvia Esther Vera, contó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “yo desde hace de una década que estoy aportando para el Sindicato de la Fruta, desde el año 2011 estoy aportando para el gremio, yo estuve muchos años trabajando en el empaque de Ayuí, y cuando dio quiebra, comencé a trabajar en el empaque de Argencitrus y desde ahí siempre aporté para el gremio y yo jamás ocupe la mutual gracias a Dios, pero ahora la quiero ocupar y no puedo, no la puedo usar y yo tuve un infarto cerebral”, dijo la trabajadora de la fruta.

Del mismo modo Vera comentó que: “yo soy una trabajadora del citrus, soy embaladora del empaque y la verdad es que no sé por qué motivos el señor Camejo me mandó una suspensión de 90 días, siendo que yo no me puedo mover de la cama, ahora puedo hablar pero estuve sin habla”, dijo y prosiguió: “yo estaba inmóvil, nunca jamás fui al gremio, nunca estuve en contacto con nadie de ahí, y me manda un telegrama diciendo que, por agravios al gremio, pero la verdad es que en este momento que necesito de mi mutual, Cadejo me manda esa suspensión de 90 días”, rezongó asombrada la mujer.

Más adelante, la trabajadora del citrus, expresó que: “desde el Ministerio de La Nación me recomendaron que yo hiciera una nota con ustedes para contarle a la sociedad lo que me está haciendo el señor Camejo. Mi indignación es que yo siempre aporté para el gremio desde el 2011 y nunca jamás ocupé la mutual y ahora que tuve un infarto cerebral, el Señor Camejo no quería hacerse cargo del sanatorio y mi patrón lo tuvo que enfrentar a este gremialista para decirle que se hiciera cargo y que sea responsable porque mi patrón siempre aportó y en fecha. Lo único que Camejo pagó fueron los días de internación, porque después tuve que pagar yo de mi bolsillo mucho dinero por lo que le gremio no se hizo cargo siendo que yo aporté en fecha y no debo ni un centavo en el gremio de la fruta”, exclamó la trabajadora.