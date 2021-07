En el barrio Lavardén reclaman por una obra que está paga y que nunca se realizó

Vecinos citaron que la calle donde no se hizo el cordón cuneta, es una calle en pésimo estado y está intransitable, por ese motivo reclaman a la municipalidad por las mejoras.

En este sentido, Orlando Ríos, haciendo las veces de vocero del barrio ubicado en la zona norte de nuestra ciudad, expresó ante cronistas de EL SOL-Tele5 que “lamentablemente nadie quiere salir por los medios, pero realmente los vecinos quieren el respeto que se merecen”.

Asimismo, continuó diciendo que “fuimos notificados de que íbamos a tener mejoras en nuestro barrio. Una de ellas fue en el 2016, cuando los vecinos votamos en una asamblea – presidida por la señora Laura Gervasi- que con el presupuesto participativo se hiciera este tramo de cordón cuneta sobre calle Musetti, entre Avenida Tavella y Concejal Veiga. Lamentablemente, todo fue un cuento porque la obra no está hecha”.

Del mismo modo, Ríos exclamó “lo que nosotros queremos es respeto para la gente del barrio. Lamentablemente hay funcionarios en el municipio que dicen que los vecinos no reclamen y no hablen mal porque ellos (los funcionarios) no saben la razón por la cual nunca se llevó a cabo la obra del cordón cuneta”.

Y se quejó: “El próximo 3 de septiembre se van a cumplir 5 años de que la obra está paga y nunca se hizo. Entonces nos da a pensar que hay peculado en esto, pero queremos creer que no”.

El vecinalista reclamó que “el barrio está muy abandonado y nosotros reclamamos el cordón cuneta urgente. Ni siquiera la máquina pasa por esta calle”.

Sobre las consecuencias del estado de abandono del barrio, Ríos contó que “es triste y lamentable cuando llueve porque se viene todo el agua desde Tavella para este lado. La boca de tormenta se llenó de arena y de ramas, entonces el agua no corre y eso se transforma en un caos para todos los vecinos. Por eso nosotros, los vecinos del barrio Lavardén, reclamamos que la obra del cordón cuneta se realice porque ya está pago”, insistió.