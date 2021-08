Zulma Lobato busca trabajo como empleada doméstica para hacerle frente a su crisis económica

Ante la inexistencia de propuestas laborales en la TV, se la rebusca para llegar a fin de mes ya que la pensión no le alcanza.

Zulma Lobato sigue viviendo una delicada situación económica. Cansada de no poder llegar cómoda a fin de mes, y sin oportunidades en el mundo del espectáculo, busca trabajo como empleada doméstica y pide 400 pesos por la hora de limpieza.

Se confirmó que una familia amiga la contrató para ayudarla. Aunque es un alivio contar con ese dinero, también necesita que la llamen de otros lugares para poder juntar un poco más.

En diálogo con este medio, el agente de prensa Lautaro Reyes reconoció que ya la llamaron ofreciéndole trabajo en Quilmes, pero que cuando llegó se dio cuenta de que todo era un chiste.

“Necesita trabajar. Por la pandemia no hay shows, eventos ni nada. Encima Chiche Gelblung no le está pagando lo correspondiente por el juicio que perdió contra ella. Primero abonó algunas cuotas, pero ahora ya no lo hace y Zulma tuvo que hacerle un contrajuicio”, añadió el hombre.

La batalla legal entre el periodista y la mediática

En 2009, Zulma Nélida Dekleva demandó al programa 70 20 10, conducido por Chiche Gelblung, por ridiculizarla. En su momento aseguró que el ciclo, emitido el 6 de julio de dicho año, invadió su intimidad y la mostró como una mujer desdichada, solitaria, agresiva y sin escrúpulos.

La productora se defendió diciendo que ella fue la que reveló todos esos aspectos de su vida privada mientras desfilaba en todos los programas de radio y televisión del país.

Luego de estudiar los videos, la Justicia falló a su favor. Quedó firme la sentencia que ordenó indemnizarla por 200 mil pesos por daño moral, una suma que la ayudaría a aliviar sus deudas y gastos. Sin embargo, de ese dinero vio poco y nada.