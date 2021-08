“ES UNA BARBARIDAD LO QUE ESTÁN DICIENDO”. ADMITIÓ EL PROPIETARIO DEL GERIÁTRICO “LOS NONOS”

El matrimonio compuesto por Pablo Suárez y Natalia Alcara, son los propietarios de la residencia Los Nonos, ubicada en calle Rafael Obligado al E3202, en la localidad de Villa Zorraquín. Este medio concurrió al lugar para hablar y realizar una recorrida junto con los responsables de la finca. El joven matrimonio desmintió tajantemente todas las denuncias en su contra, aduciendo que: “nada de lo que dicen es verdad”, y que “las fotografías publicadas pertenecen a un sector no habilitado por el municipio.

En este sentido Pablo comentó ante el periodista Mario Yrigoy que: “esa gente que nos denuncia estuvieron un período trabajando acá, ni siquiera pudieron pasar un aprueba de tres meses, porque eso es ley, y la verdad es que no se qué es lo que quiere esa gente, no se qué es lo que están buscando y si nos ponemos a mirar bien lo que esta gente está buscando es que nos quieren hundir, pero nosotros no sabemos por qué motivo están hablando pavadas por todos lados. Dicen que yo contrato muchachos especiales y que los golpeo, la verdad es que no sabemos por qué inventan semejante barbaridades y no tienen ni idea de lo que hablan”, admitió el propietario de la finca.

En ese mismo sentido, Pablo agregó que: “vinieron desde la fiscalía a ver el lugar, vinieron desde inspección general del municipio, vinieron todos, sacaron fotos, recorrieron y miraron todo acá”, dijo y aclaró que “las fotografías que ellos publicaron, las sacaron de un sector que no corresponde al área del geriátrico, es un sector que no está incluido porque la parte del geriátrico termina donde termina la parte del lavadero y las fotos que subieron es algo que está detrás del geriátrico, que no corresponde y eso es un quincho que utilizaban los antiguos dueños y que ahora es solamente un depósito de cosas que no sirven, de ahí sacaron y publicaron las fotos”, aclaró.

Finalmente, y mostrando a nuestros cronistas en una recorrida, Pablo explicó que: “pueden ver cómo están las habitaciones para los abuelitos, acá actualmente tenemos 13 abuelos. Quiero mostrar cómo está la cocina, como está el salón comedor. Pueden venir y ver cómo está todo acá, todo fue corroborado por la fiscalía, por inspección genera, acá esta todo en orden”, dijo y se volvió a preguntar: “la verdad es que no sabemos por qué esta gente está diciendo las barbaridades que dicen y mostrando fotos que no corresponde al sector del geriátrico”, espetó.