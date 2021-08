GERIÁTRICO “LOS NONOS”: TESTIMONIOS DE EX EMPLEADAS

En horas de la tarde de ayer, cronista de estas páginas, estuvieron charlando con ex empleadas del geriátrico “Los Nonos” por el caso de la denuncia sobre presuntos mal trato a los abuelos, por incumplimientos de sueldos y sobornos a inspectores, geriátrico en pésimas condiciones y varias cosas más.

Una de las afectadas es Romina Leiva, quien tuvo trabajando en el periodo del mes mayo a junio, afirmó ante periodista Mario Yrigoy que: “yo trabaje desde mayo a junio, no fui más ya que me dijeron que me tome franco y que ellos me iban a llamar para cuando me tena que presentar; no me llamaron más, y tampoco me pagaron”. Ante la pregunta de nuestro medio: ¿Cómo es la atención hacia los abuelitos? – Romina contesto que: “los abuelos estaban en mal estado, no haba medicaciones, la comida era escaza, nosotros teníamos que sacar de nuestro bolsillo para comprar las cosas de higiene, también los baños todos rotos, en el poco tiempo que trabajé, los vi en pésimo estado, como si los hubieran abandonado y ellos se daban cuenta”, aseguró.

EL GERIÁTRICO TIENE 22 ABUELOS

Por su parte, Ruiz Día Claudia ex empleada del geriátrico en cuestión, también daba su testimonio: “en mi caso, trabaje siete meses, estuve hasta el 10 de julio y me fui porque no me pagaban, como dijo mi compañera Romina, los abuelos tienen pésima atención, para un geriátrico que tiene 22 abuelos y cobran 20 mil pesos mensuales por cada abuelo, la verdad es una vergüenza, la comida siempre fuera de hora, cuando me tocaba ir a la mañana, ni leche tenían, a Mario Suarez (uno de los dueño del geriátrico) no se le podía decir nada, porque te gritaba, nosotros veíamos el mal estado que tenían los pobres abuelitos, pero ya te digo no podíamos hacer nada”.

“SACABAMOS LOS ABUELITOS AL SOL”

A su vez, Rosana Arellano, comentaba ante nuestras páginas que tareas estarían haciendo si estuvieran trabajando en el lugar: “yo estuve trabajando un largo tiempo, fui y vine dos veces, y nosotros en estos momentos (siendo las 10:30 de la mañana), estaríamos sacando a los abuelitos al sol, somos sus únicos acompañantes, le preparamos mates”.

“LOS FAMILIARES NO IBAN A VISITARLOS”

Finalmente, Guadalupe Lezcano, expresó que: “trabaje 4 meses gratis, ningún mes me pagaron, solo quiero agregar a lo que dijeron las compañeras, que no hay médicos, ni enfermeros en el geriátrico, por lo general los familiares no iban a visitarlos y en otros casos no lo dejaban pasar, los dueños no le permitían que pasen, solo del portón los podían ver, tenemos pensado, hacer una marcha, pidiendo justica por los abuelos, creemos que también hubo coima a la municipalidad, por las inspecciones, eso se comentaba, que las arreglaban así”.