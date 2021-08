Se resistió a un asalto y le abrieron la cabeza de un culatazo

El malviviente, con arma en mano, le pegó un culatazo en la cabeza al propietario, quien reaccionó y se trenzó en lucha dentro del comercio y a los empellones y forcejeos lo sacó a la vereda donde se sumaron unos vecinos, lo desarmaron, lo redujeron y la policía se lo llevó preso.

Apenas habían pasado unos minutos del hecho cuando cronistas de este medio dialogaron con Alejandro Cabrera, propietario de la farmacia, quien contó que “yo estaba ingresando al local, me fui para la parte de atrás y, cuando regreso, me abordó un muchacho que me pidió que le entregara todo. No sé lo que pasó, pero yo reaccioné de una forma que no debía, él me pegó un culatazo, forcejeamos y salió para afuera, pero por suerte lo pude reducir”, comentó.

“Acá en la farmacia somos tres, pero justo yo estaba solo y se me vino el tipo que estaba armado. En ese momento uno no piensa, pero la impotencia y la inseguridad que uno vive hoy me brotó y este fue el resultado”, reconoció el propietario de la farmacia, quien además agregó que “el tipo me pegó en la cabeza con un arma y salimos los dos trenzados para afuera y recién ahí lo pude reducir bien”, explicó.

Cabrera mencionó además que “yo creo que el tipo tenía una contextura mediana, tendría unos 35 años. No creo que haya sido algo al boleo, yo justo estaba afuera barriendo la vereda y calculo que me estaría vigilando y se me vino, calculo que fue más o menos a las 8:15 horas. A mí es la primera vez que me pasa, pero en el barrio ya es el cuarto hecho porque ya hubo otros tres asaltos anteriores”, recordó.