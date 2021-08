Tiene 12 años y su tío abusaba de ella desde que tenía 5

Una niña de apenas 12 años fue abusada por su tío. El victimario es el hermano de la madre de la menor abusada y su progenitora concurrió el sábado pasado a una comisaría para radicar una denuncia. Finalmente, el día lunes denunció el aberrante hecho ante la fiscalía local. Sin embargo, según la familia de la menor, desde la justicia no hicieron absolutamente nada ante la gravedad del hecho. “La madre de la pequeña hizo la denuncia y la mandaron para la casa”, comentaron.

En este sentido, cronistas de este medio, dialogaron con una persona cercana a la familia de la víctima, quien contó que la niña de 12 años “hace 7 años que viene sufriendo los abusos de su tío”. La nena le comentó a su madre que su propio tío de 34 años (hermano de la madre), “abusaba de ella desde los 5 años”. El hombre denunciado por el abuso de su sobrina, ya tenía con anterioridad una causa penal por violación.

En diálogo con Mauro Joannaz, amigo de la familia de la víctima, comentó ante nuestro medio que “yo soy amigo de la madre desde hace 30 años, mi ex esposa es la madrina de la niña que tiene 12 años, a la nena la violó el tío que es de apellido Almeida igual que la madre. Fue la madre a denunciar el hecho el día sábado que el hermano de ella (la madre) y la mandaron con un papel a la casa, no hicieron nada de nada”, se quejó Mauro.

En ese mismo tono, Joannaz, muy indignado, dijo que “la madre hizo la denuncia por abuso sexual con acceso carnal y la policía no hizo más nada que eso, la mandaron a la casa con el botón antipánico”.

“A la madre le dijeron que hasta que se haga la Cámara Gesell, no le pueden hacer nada a la nena. No quiero pensar lo que puede demorar una Cámara Gesell. Lamentablemente, no le hicieron ningún estudio a la nena. El violador debería estar preso, por lo menos. Tratándose de una menor deberían hacer algo para protegerla”, insistió.

“Sobre el hecho en sí, no sé demasiado. Sé por lo que me contó la madre de la menor, quien me pidió que le diera una mano. La familia tiene mucho miedo por el qué dirán. Esas cosas arrancan y hacen algo cuando se hace público”, aseguró Joannaz.

“Seguramente el tío abusó de la niña en la casa de los padres de la menor. Para colmo, al violador lo tienen los amigos de él guardado en una casa; son los primos hermanos. Lo fueron a buscar y fajaron a un hermano del violador, el tipo venía abusando de la nena desde que ella tenía 5 años, es decir, desde hace 7 años”, remató.