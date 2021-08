EN SAN CAYETANO ESTÁ TODO ORGANIZADO PARA QUE LOS FIELES PUEDAN SALUDAR AL SANTO

Este sábado 7 de agosto se realizará la celebración de San Cayetano en la Parroquia del santo que está ubicada en Villa Zorraquín. Destacaron que será como lo del año pasado, dado que no se logró la habilitación para hacer una manifestación masiva por razones de seguridad sanitaria por la pandemia, aunque se instrumentaron los medios para que la gente que llegue hasta el lugar, pueda saldar al santo.

En este sentido, y Telia, integrantes de la comunidad religiosa manifestaron ante el periodista Mario Yrigoy que: “es un evento diferente por la pandemia que estamos viviendo. A partir de las 9 de la mañana se va a realizar la misa virtual, viene el Obispo, pero quiero aclarar que la misa es virtual -insistió Telia- pero quiero recordar que se va a preparar para los fieles que quieran venir a rezar al santo San Cayetano, en la vereda vamos a hacer un altar donde va a estar San Cayetano”, no obstante, la mujer advirtió que “van a tener que respetar el distanciamiento social, no olvidarse del tapabocas, y van a estar el personal de seguridad”.

Del mismo modo dijo: “nosotros les pedimos a los peregrinos que vengan a pedir al santo, a rezar, a agradecer, que sean respetuosos como nosotros lo somos con ellos, porque tenemos que respetar las medidas dispuestas por el COES que no nos permite realizar la tradicional peregrinación”, y aunque reconoció que va a ir mucha gente, Telia dijo que: “la gente puede venir a saludar al santo pero que lo hagan con respeto porque la gente de seguridad se va a encargar de que la gente se desenvuelva con orden y respeto”, recalcó.

AREMOS UNA CARAVANA QUE RECORRERÁ TODA LA CIUDAD

Por su parte, Damián, resaltó que: “la gente puede venir pero no se puede tocar el santo porque van a estar puestas la vallas justamente para que la gente no se acerque a tocar a San Cayetano”, dijo y aclaró que: “el servicio de ventas de pasteles, tortas fritas y empanadas, que está a cargo de Caritas Parroquial, va a estar por calle Chile, es decir, al costado de la parroquial pero la gente no podrá ingresar al salón, se va a atender por la ventana”, y aclaró el joven que “alrededor de las 12 se va a comenzar con las ventas, la tradicional peregrinación que se hacía en otros años, lamentablemente hoy no se puede hacer pero los invitamos a la caravana en automóvil que se va a hacer por toda la ciudad. La misma va a partir desde acá de la parroquia y se va recorrer distintos puntos de la ciudad. Queremos invitar a la gente que se sume a la misma, que vengan para salir desde acá de la parroquia, o que nos esperen y se sumen a nuestro paso”, recomendó Damián.