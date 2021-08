Penes de madera: se cayó la licitación de compra por “precios excesivos”

Iban a comprarse 10 mil para distribuirse en centros de salud de todo el país. La medida había generado

polémica por el alto costo que le representaba al Estado.

La compra de 10 mil penes de madera, entre otros elementos destinados a la educación sexual, se cayó, según figura en el proceso de compra en la página oficial. La adquisición de esos materiales habían generado controversia debido a que la autorización tenía un monto estimado de 13 millones de pesos.

Además de penes de madera, el Estado planeaba comprar dispensers de preservativos y maletines para ser distribuidos

en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), regiones sanitarias, programas provinciales, municipales, es

decir, en establecimientos públicos, principalmente vinculados a la salud, de todo el país, que serían destinados “a la

población en general y al personal de salud”.

Pero este viernes se conoció el fracaso de esa negociación. En total, el gobierno nacional había recibido 4 ofertas que,

entre otros puntos, no presentaban garantía de la oferta en el plazo estipulado, ofrecían precios hasta 700% más caros y/o tenían deudas con la AFIP. Por ejemplo, Marketing Dimension S.A ofreció penes de madera, a $1430 por unidad. La oferta fue rechazada “debido a que su precio unitario cotizado excede al precio unitario referencial estimado por la

unidad requirente en un 717,07%.”.

Melenzane S.A también sólo ofreció penes de madera a $882 por unidad, pero solo por 5000 penes de madera, por un total de $4.411.850. Pero tampoco presentó “el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta

físicamente dentro del plazo establecido”.

Carlos Esteban Nielsen fue el único que se presentó para los tres productos por un monto total de $14.870.000 pero fue desestimado “debido a que no presenta el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta físicamente dentro del plazo establecido”, según se informó a través del sitio comprar.gob.ar, el sistema de información

de proveedores del Estado. 7/8/2021 Penes de madera: se cayó la licitación de compra por “precios excesivos”

https://diarioelsol.com.ar/contenido/3265/penes-de-madera-se-cayo-la-licitacion-de-compra-por-precios-excesivos 4/4

Nielsen tiene 35 años pero en los últimos dos se transformó en un “experto” en licitaciones con el Estado. En su

computadora guarda un archivo con 800 licitaciones examinadas. Con un software especial, identifica “oportunidades”.

No importa el rubro. De hecho, ganó licitaciones para entregar caterings en Vialidad, reparar camionetas de la Fuerza

Aérea, y hasta actualizar GPS de los aviones del Ejército.

En el caso de BuhL S.A. ofreció dispensers de preservativos a un precio por unidad de $2098, lo que por una cantidad

de 10.000 dispensers da la suma de $20.980.000 por solo uno de los tres productos que buscaba el ministerio de Salud.

“No se ajusta debido a que su precio unitario cotizado excede al precio unitario referencial estimado por la unidad

requirente en un 156,37%”, fue el resultado de la evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones.

La licitación pública la había iniciado el Ministerio de Salud para la compra de dispensers de preservativos, penes de

madera y maletines para utilizarlos como materiales de promoción para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Iban a formar parte de una campaña de difusión y prevención que se verá en sedes públicas, en especial vinculadas a la salud. Se autorizó la adquisición de esos productos por un monto estimado de 13 millones de pesos.

Ante la difusión del tema en los medios y en las redes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió la iniciativa a través de su cuenta de Twitter: “Gracias por la inesperada difusión de los #PenesDeMadera. El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad”.