LA AGRUPACIÓN PUENTE REALIZÓ UN BANDERAZO EN SALTO Y EN CONCORDIA, POR LA REAPERTURA FRONTERIZA

Integrantes de la Agrupación Puente, salteños y concordienses, se juntaron ayer a la tarde para realizar un “banderazo simbólico” para pedir que las autoridades contemplen la posibilidad de una reapertura del paso fronterizo Salto Concordia, Concordia Salto. Reclamaron que no pueden ver a sus familiares, asistir a sus trabajos y hasta incluso cobrar sus haberes.

En este sentido, Flavia Porta, una de las integrantes de la agrupación en nuestra ciudad, manifestó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “nos reunimos para hacer un abrazo simbólico entre las familias de ambas orillas, del lado argentino se realizó sobre la playa Nébel, del otro lado se llevó a cabo de manera simultánea en el parque Mattos Neto”, y agregó que “cada uno fue al encuentro con sus carteles y con sus banderas a hacer un saludo a nuestras familias, a las personas que están del otro lado, y por eso es que necesitamos que nos escuchen, por eso hicimos este acto de presencia para visibilizarnos, para que nuestro reclamo siga presente porque necesitamos una respuesta pronto”, reclamó Porta.

La joven lamentó por el tiempo que pasó ante el cierre fronterizo y que no se han podido reencontrar con sus familiares, tanto de uruguayos y argentinos que están en Salto, como de uruguayos y argentinos que están en nuestra ciudad. Reclamaron no los pueden ver desde hace mucho tiempo. “Lamentablemente hay muchas personas que perdieron familiares, que están pasando por situaciones muy difíciles, que no pueden cobrar sus haberes, que no pueden acompañar a sus seres queridos, por eso necesitamos que se proponga un protocolo para hacer una prueba piloto del cruce de Salto Grande y por eso nos reunimos y compartimos esta tarde, cumpliendo los protocolos, y para mostrarle a la sociedad que seguimos esperando”, insistió Porta.