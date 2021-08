“LE PEGARON UN TIRO POR DEFENDERME Y ESTÁ GRAVE”, DIJO EL HERMANO DE UN HOMBRE BALEADO

En nuestra edición de la víspera, dábamos cuenta de un hecho de sangre que se había producido en calle Chile y Zorraquín, en el barrio ex Aero Club, donde un joven de 22 años le había disparado en el estómago a otra persona de 38 años con un arma tipo tumbera. Este medio mantuvo un diálogo con un familiar de la víctima quien contó detalles de lo ocurrido

José Luis Soto, hermano de Luis Miguel Soto, comentó que: “esta gente que atacó a mi hermano, el otro día nosotros estábamos comiendo acá y me hacían burla y me tiraban pañales y esperaron que yo estuviera borracho para pegarme porque me vivieron a patotear y se produjo un mano a mano, mi hermano vino a defenderme, uno de los locos se quedó acá, el otro fue y trajo una escopeta y le pegó un tiro acá en el medio de la calle a mi hermano”, rezongó José.

En ese mismo tono, el muchacho contó que: “el que le pegó el tiro con la tumbera fue el Agustín. No sé por qué lo hizo si la pelea era un mano a mano conmigo, todo esto viene porque hace como dos semanas atrás yo estaba comiendo y venían y me tiraban pañales sucios cuando estábamos comiendo”, dijo y aclaró nuevamente que “era una pelea mano a mano y ese muchacho, el Agustín fue y trajo la escopeta y le pegó un tiro a mi hermano que ahora está internado grave en el hospital porque Luis Miguel tiene todo abierto el costado izquierdo de su cuerpo, tiene el brazo izquierdo partido en tres partes por el tiro porque de la cintura para arriba está muy lastimado. Él está muy grave en el hospital”, detalló.

Más adelante, José Luis admitió que: “la verdad es que no era para tanto, ellos me tiraban pañales y me vinieron a patotear y era un mano a mano y cuando mi hermano me vino a defender uno de ello fue a buscar la tumbera y le pegó un tiro. El Agustín se entregó y entregó el arma, pero no era para tanto, esto no tendría que haber pasado porque ellos me tiraban pañales y esperaron que yo estuviera borracho para hacer esto, mi hermano solo vino a defenderme, nada más”, insistió José Luis, hermano de Luis Miguel Soto, el hombre de 38 años que resultó baleado en la puerta de su casa ubicada en calle Chile y Zorraquín.