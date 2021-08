LA PAREJA DE «SANTI» BORDA CONFÍA EN LLEGAR A UN ACUERDO Y EVITAR UN JUICIO

Desde el estudio de abogados que patrocina a Eduardo González, estudiante avanzado de economía y pareja de Santiago Borda, aseguran que “fue una discusión que salió de control y de la cual los dos fueron víctimas”. Adelantaron ante nuestro medio que el futuro contador no tiene ánimo de llegar a un juicio y confía en la posibilidad de llegar a un acuerdo con Santi.

En este sentido, la Dra. Milagros Servín, en diálogo con cronistas de El Sol-Tele5, señaló que: “antes que nada no puedo brindar detalles de la causa porque podría entorpecer la investigación. Esta causa es reciente ya que la semana pasada, el día jueves, nos designamos como abogados junto al Dr. Diego Medici y yo, ese día (el jueves) conocimos la causa y justamente ese día fue la primera audiencia”, dijo y aclaró que “nuestro cliente está imputado pero no está procesado. Hasta ahora la caratula, como ya lo adelantó la Dra. Brenda Vittori, abogada de Santiago Borda, sería lesiones leves, no es más grave que eso la imputación”, aclaró Servín.

Del mismo modo la letrada mencionó que: “lo que sí puedo afirmar, es que esto fue una pelea de pareja que se salió de control por parte de los dos porque ambos salieron heridos. Lo que sí puedo afirmar es que los dos se pelearon”, no obstante aclaró: “con mi colega respetamos el nombre de Santi porque él también salió herido pero nuestro cliente también sufrió lesiones porque fue una pelea mutua, así que también queremos el mismo respeto porque se habló muy mal de nuestro cliente porque se lo trata de víctima a Santi porque es famoso en un programa televisivo pero yo lo califico como que los dos se agredieron mutuamente”, acotó.

Servín resaltó además que: “los dos estuvieron hospitalizados en distintos hospitales de acá y los dos fueron víctimas”, dijo y agregó que “el jueves fue la primera audiencia, nuestro cliente se presentó a derecho, no declaró porque él está todavía muy conmocionado, emocionalmente está muy afectado por todo lo que se está diciendo y creemos que hasta el momento no está preparado para hacer una contradenuncia, a eso yo lo mencioné a modo explicativo. Nuestro cliente tiene la posibilidad de hacer una contradenuncia porque también salió herido, pero nuestro cliente no es conflictivo, nunca tuvo tampoco este tipo de peleas así, fue solamente esa vez porque en todo el año que convivieron con Santiago, no ocurrió nada por parte de ninguno de los dos. Justamente lo que menos quiere es que esto se torne más gravoso, él no quiere más conflicto”, aclaró Servín.

Más adelante la abogada del hombre denunciado por violento, adelantó que: “nuestro cliente no está preparado para hacer una contradenuncia, tiene las posibilidades pero creemos que no lo va a hacer porque no está preparado para hacerlo y tampoco quiere que esto se agrave más”, admitió Servín, al tiempo que agregó “nuestro cliente no tiene antecedentes de nada, no es un chico conflictivo y eso quiero remarcarlo -dijo la abogada- él nunca tuvo una situación así porque ni siquiera en otros ámbitos, ni siquiera familiar ni de trabajo le pasó algo así”, aclaró la letrada.

Párrafo aparte, la abogada dijo: “quiero aclarar algunas cosas que se están diciendo, nuestro cliente es correntino, tiene 29 años, él es estudiante avanzado pero no es contador. Nuestro cliente se llama Eduardo González, eso ya salió a la luz y no lo puedo negar ni contradecir”, admitió la abogada, al tiempo que resaltó: “yo escuche en un medio nacional que dijeron sobre una demanda pero en la justicia penal no se dice demanda ni contrademanda, se habla de denuncia y contradenuncia”, aclaró y agregó que “hasta ahora nuestro cliente no tiene ánimo de seguir agravando esto. Creemos que en la siguiente audiencia, depende de cómo avance el proceso y cómo estén las cosas, hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo. Nuestro cliente, si es por él, tiene todo el ánimo de poder llegar a un acuerdo y no tiene intenciones de llegar a un juicio”, insistió la abogada Servín ante nuestro medio.