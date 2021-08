LE ROBARON LA MOTO Y OTRAS PERTENENCIAS MIENTRAS DORMÍAN

Un rato antes del amanecer del día martes, un rato antes de las 6 de la mañana, un vecino vio cuando malvivientes se robaban una motocicleta hasta con el casco, del patio de una casa, que estaba contra un ventanal, debajo de un techo, forzaron una traba y sacaron varias pertenencias como zapatillas, una planchita para el cabello, una billetera que estaba adentro de una cartera, mientras los moradores de la vivienda estaban durmiendo.

En este sentido, Alicia Castro contó ante cronistas de El Sol.Tele5 que: “nosotros concurrimos a la comisaría para hacer la correspondiente denuncia por todas las cosas que nos robaron cuando nosotros estábamos durmiendo, Yo me levanté a las 9 de la mañana y me di cuenta que el ventanal estaba abierto y que las cosas sobre la mesa estaban revuelta y al mirar por la ventana me di cuenta de que la moto ya no estaba y que el portón estaba abierto y al fijarme qué es lo que faltaba, nos habían robado un montón de cosas junto con la moto”, contó la mujer.

En ese mismo sentido la dueña de la vivienda donde entraron personas desconocidas, dijo que: “ahora estamos esperando noticias a ver si la policía encuentra lo que nos robaron, lo que más lamentamos es el robo de la moto”, dijo y agregó que “esto pasó acá en La Bianca, en el barrio Pampa Soler, detrás de la cancha del club de La Bianca, en calle San Juan, entre Los Fresnos y Los Sauces”, detalló.

Más adelante Alicia contó que: “el dueño de la moto es Facundo Izaguirre, el muchacho tiene 23 años y la moto que le robaron la usa para trabajar, él usa la moto para trabajar, era la única movilidad que tenía para ir a trabajar”, lamentó y sostuvo que “la moto estaba contra un ventanal, debajo de un techo, forzaron una traba y sacaron varias pertenencias como zapatillas, una planchita para el cabello, una billetera que estaba adentro de una cartera, mientras los moradores de la vivienda estaban durmiendo”, concluyó.