GALIMBERTI RECORRIÓ EL CENTRO DE CONCORDIA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA

Pedro Galimberti, actual Intendente de Chajarí y actual pre candidato a legislador nacional, estuvo recorriendo las calles del microcentro de nuestra ciudad, acompañado por dirigente y militante del Pro y del radicalismo de nuestra ciudad, conversó con los transeúntes y entregó folletos de su propuesta electoral.

En diálogo con el periodista Mario Yrigoy, Galimberti insistió con algo que ya había dicho en su visita anterior: “por cercanía y por la importancia estratégica estamos nuevamente visitando Concordia”.

En momentos en que se hacía tomar la presión arterial en plena peatonal, Galimberti dijo: “esto no es por los números de Concordia, es para un control nada más», dijo y mencionó que “la verdad es que nosotros no tenemos números porque no hemos hecho encuestas, pero por el pálpito de la gente, creemos que nos va muy bien. En la encuesta virtual del matutino diario El Sol no estamos tan mal, al contrario, creo que la gente nos está eligiendo”, dijo.

“En Concordia estamos plantando una bandera que no solamente apunta a estas elecciones nacionales, sino que también proponemos un proceso político para los próximos diez años y en este sentido estamos muy conformes con el trabajo que se viene haciendo. Vemos mucho entusiasmo en lo que venimos haciendo en toda la provincia y sobre todo en las ciudades grandes creo que venimos muy bien porque se están haciendo bien las cosas, pero es muy apresurado arriesgar a decir de qué lado se va a inclinar el electorado”, reconoció.

Del mismo modo el pre candidato a legislador nacional destacó que: “acá hay que trabajar, hay que recorrer, poner la cara, hablar con vecinos para ir conociendo porque las realidades de distintos lugares de nuestra provincia varían de un lugar a otro”, resaltó, al tiempo que hizo referencia sobre Concordia: “la provincia tiene oportunidades, es cierto que tenemos algunas cosas del punto de vista del Estado porque cuando uno habla de gestión habla de administración y de las ideas que se deben llevar a la acción para el gobierno y ahí hay que ver lo que se hizo y que muchas veces se hizo mal, sino que por sobre todas las cosas hay que revisar las posibilidades que perdemos y en este sentido, la sensación que tenemos muchos, es que esta provincia tenemos que tener otro rumbo, tenemos que comenzar a trabajar con esfuerzo de la mano del trabajo y en este sentido hay que generar trabajo”.